Vụ giết chủ nợ, phi tang xác: Người vợ 2 lần đến nhà hung thủ tìm chồng

Gia đình đã lo tang lễ cho anh N.V.T. (33 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, Bình Phước), chiều 4/7. Anh T. là nạn nhân bị con nợ dùng búa đánh chết, chôn xác phi tang tại xã Đồng Tâm (huyện Đồng Phú, Bình Phước).

Hung thủ trong vụ án là Lê Đức Đông (51 tuổi, ngụ ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú).

Kẻ gây án đã bị công an bắt giữ vài ngày, nhưng nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai với người thân của anh T..

Con trai ngơ ngác, ôm di ảnh cha (Ảnh: Người thân nạn nhân cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh V., một người thân của nạn nhân cho hay, vợ anh T. có biết chuyện Đông mượn tiền của gia đình. Ngày chồng đi đòi tiền, người vợ lại không hay biết.

Khi liên lạc không được, vợ anh T. đã đến nhà Đông (cửa hàng tạp hóa) để kiếm chồng. Tại đây, vợ của kẻ gây án nói hôm trước anh T. có ghé nhà mình nhưng chỉ mua thuốc rồi đi.

"Vợ anh T. ghé nhà Đông 2 lần thì đều nhận được câu trả lời như vậy của vợ Đông", anh V. nói.

Người dân bàng hoàng trước thông tin chủ nợ bị đánh chết, chôn xác phi tang (Ảnh: A.H.).

Sau 2 lần đến để tìm chồng nhưng không thấy, gia đình nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã trình báo công an xã. Nhận tin báo, công an xã đã phối hợp cùng Công an huyện Đồng Phú vào cuộc và xác định được Đông là kẻ tình nghi nên mời về trụ sở công an làm việc.

Tại trụ sở công an, Đông khai nhận hành vi giết anh T., sau đó chôn xác phi tang.

Anh V. cho biết thêm, anh T. là con cả trong một gia đình có 2 anh em. Vợ chồng T. hòa thuận và chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Ở nhà anh T. làm rẫy phụ giúp gia đình để nuôi 2 con nhỏ. Mẹ T. cũng mới mất vì tai nạn giao thông cách đây khoảng 10 tháng.

"Tôi thấy hành động của Đông hết sức man rợ và dã man, không còn tính người. Hành động của kẻ này tôi cho là đã được tính toán và lên kế hoạch từ trước", anh V. chia sẻ.

Như trước đó Dân trí đưa tin, chiều 30/6, anh T. đến nhà ông Lê Đức Đông (51 tuổi, ngụ ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) để đòi nợ và dùng những lời lẽ đe dọa Đông. Lúc này, ông Đông nói có người mua nhà và sẽ lấy tiền trả nên anh T. ngồi đợi.

Khi anh T. xem điện thoại, Đông đã lấy búa đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, người đàn ông bỏ thi thể nạn nhân vào thùng nhựa, lau dọn hiện trường rồi mang điện thoại đi tiêu hủy.

Khoảng 21h cùng ngày, Đông đến bãi đất trống, cách nhà khoảng 1km, đào hố rồi chở xác nạn nhân đến chôn tại đây phi tang.

Công an đã khai quật thi thể anh T. để phục vụ công tác điều tra, sau đó, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.