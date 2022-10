Vụ dừng xe tải gây chết người: Truy tố 3 thanh tra giao thông

VKSND TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đã ra cáo trạng truy tố Trần Minh Mẫn (52 tuổi), Phan Văn Triển (49 tuổi) và Lê Phong Hòa (46 tuổi, cả 3 cùng ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra đang xét nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 30/9/2020, Tổ kiểm tra thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Thuận gồm Trần Minh Mẫn, Phan Văn Triển, Lê Phong Hòa thực hiện nhiệm vụ tuần tra xử lý vi phạm trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Thời điểm này, xe của Tổ kiểm tra đã vượt lên ô tô tải do anh N.V.A. điều khiển rồi ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Thực hiện theo yêu cầu của tổ kiểm tra, lái xe dừng lại bên lề phải của đường, cách đuôi sau ô tô của lực lượng thanh tra giao thông 3 - 4 m.

Khi đỗ xe, anh A. đã mở đèn cảnh báo trước và sau xe. Khoảng 20 phút sau, khi anh A. đang làm việc với tổ kiểm tra thì anh V.H.Đ. điều khiển xe máy tông vào đuôi xe tải của anh A..

Sau tai nạn, anh Đ. bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Tài xế xe tải dừng xe theo hiệu lệnh của thanh tra giao thông, một phần đuôi xe nằm trên cầu (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan điều tra kết luận, Tổ kiểm tra đã thực hiện không đúng nhiệm vụ của mình. Cụ thể là khi dừng xe kiểm tra đã để một phần đuôi xe nằm trên cầu, không đặt biển báo hiệu nguy hiểm ở trước và sau xe, không có biện pháp nào khác cảnh báo cho phương tiện lưu thông biết nên dẫn đến anh Đ. điều khiển xe máy tông vào đuôi xe tải.

Vụ án này được Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm khởi tố ngày 7/1/2021, 3 bị can bị bắt vào ngày 15/1/2021. Ngày 7/9/2021, TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm xét xử sơ thẩm, tuyên 3 bị cáo có tội với hình phạt tù bằng thời gian tạm giam và trả tự do tại tòa.

Sau đó, hai bị cáo Mẫn và Triển kháng cáo. Ngày 24/2/2022, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.