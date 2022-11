Vụ đột kích vũ trường lớn nhất Hải Phòng: Tạm giữ hình sự 24 đối tượng

Vũ trường Hoàng Gia (D.O.M Club) là vũ trường lớn nhất đất Cảng hiện tại (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiều nay (21/11), Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức việc triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại vũ trường Hoàng Gia (D.O.M Club) số 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Theo đó, thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy và Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các lực lượng kiểm tra Vũ trường Hoàng Gia (D.O.M Club)

Thời điểm triệt phá, trong vũ trường có 386 đối tượng (trong đó có 78 đối tượng là nhân viên), nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy (Ảnh: Công an cung cấp).

23h45' ngày 19/11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng và Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các lực lượng của Công an thành phố đấu tranh, triệt phá tụ điểm tổ chức trái phép chất ma túy tại Vũ trường Hoàng Gia.

Thời điểm triệt phá, bên trong vũ trường có 386 người, trong đó có 78 nhân viên, nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra, khám xét, công an phát hiện, thu giữ nhiều chất nghi là ma túy và tang vật có liên quan đến tổ chức sử dụng trái phép ma túy như bình, bóng chứa khí N2O ("khí cười")… tại vũ trường và 153 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Vũ trường Hoàng Gia thuộc Công ty TNHH Vui chơi giải trí Hoàng Gia, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 22/10/2008; Giấy phép kinh doanh vũ trường số 01/NQ ngày 08/5/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng; Giấy ủy quyền số 132/UQ-CVH ngày 03/6/2015 giữa Cung văn hóa LĐHN Việt Tiệp và Công ty TNHH Vui chơi giải trí Hoàng Gia.

Bình chứa "khí cười" trong Vũ trường Hoàng Gia (D.O.M Club) (Ảnh: Công an cung cấp).

Căn cứ vào tài liệu ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 24 đối tượng về hành vi Tổ chức sử dụng, Mua bán và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng điều tra mở rộng làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.