Điều tra vụ người đàn ông tưới xăng lên người tự thiêu giữa đường

Ngày 10/5, Công an xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ việc một người đàn ông tự thiêu trên tỉnh lộ 869 vào chiều 9/5.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h40 ngày 9/5, tại tuyến tỉnh lộ 869, đoạn qua ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư, ông T.T.B. (SN 1957, trú tại TPHCM) đã bất ngờ tự tưới xăng lên người và châm lửa tự thiêu trước cửa nhà anh T.V.L.. Trước khi xảy ra sự việc, ông B. đã uống rượu.

Hiện trường nơi ông B. tự tưới xăng lên người và bật lửa tự thiêu (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay lập tức, anh L. cùng những người hàng xóm nhanh chóng dùng bình chữa cháy dập lửa, kịp thời cứu nạn nhân và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cái Bè.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hội Cư đã có mặt tại hiện trường để thu thập lời khai nhân chứng và phối hợp giải quyết vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, ông B. làm nghề bốc vác tự do tại khu vực nhà máy xay xát gạo Bà Đắc, sống độc thân và có thói quen sử dụng rượu bia thường xuyên. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng này, nạn nhân không có bất kỳ mâu thuẫn hay xích mích nào với người dân địa phương.

Thiếu tá Đinh Hoàng Nam, Trưởng Công an xã Hội Cư, cho biết đơn vị đã cử lực lượng xuống hiện trường ngay sau khi nhận được thông tin.

Công an xã đang tập trung làm rõ nguyên nhân và động cơ dẫn đến hành động tự thiêu của ông B., đồng thời theo dõi sát tình trạng sức khỏe của nạn nhân để có hướng xử lý tiếp theo.