Đôi nam nữ tử vong trong căn nhà bên quốc lộ 1

Chiều 9/5, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận vụ việc trên và cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, vào 11h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện căn nhà của bà Đ.T.T.V. (51 tuổi, trú Xuân Tự 2) có dấu hiệu bất thường nên trình báo chính quyền.

Công an tỉnh Khánh Hòa điều lực lượng, phương tiện đến hiện trường để điều tra vụ 2 người tử vong (Ảnh: Xuân Thùy).

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà V. và một người đàn ông đã tử vong bên trong căn nhà.

Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra vụ việc được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Nhiều người dân địa phương hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Lãnh đạo xã Vạn Hưng cho biết người đàn ông tử vong trong căn nhà không phải người địa phương. Danh tính nam nạn nhân đang được cơ quan chức năng xác minh.