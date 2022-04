Vụ cô gái tử vong sau khi hút mỡ bụng ở TPHCM: Khởi tố 3 bị can

Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, TPHCM đã hoàn tất các thủ tục khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê Bình Thuận, ngụ quận 8), Phan Thanh Tùng (34 tuổi, ngụ quận 4), Nguyễn Ngọc Tú (28 tuổi, quê Lào Cai, ngụ quận 1) để điều tra tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác".

Nạn nhân tử vong là chị N., 31 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú tại TPHCM.

Khu vực đặt cơ sở thẩm mỹ "chui" gây chết người ở quận 1, TPHCM (Ảnh: Hoàng Thuận).

Theo điều tra, tháng 11/2021, Trang thuê mặt bằng tại một tầng của ngôi nhà ở phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TPHCM) làm cơ sở thẩm mỹ. Sau đó, Trang quen biết chị N. rồi nhận làm học viên.

Do có nhu cầu hút mỡ bụng, nâng mũi, chị N. nhờ Trang phẫu thuật làm đẹp, chi phí khoảng 15 triệu đồng. Để phẫu thuật, Trang liên hệ Tú hỗ trợ thực hiện khâu gây mê, giảm đau với giá 3 triệu đồng.

Ngày 5/12/2021, Trang đi cùng người bạn là Tùng (nhờ hỗ trợ phẫu thuật), còn Tú đi cùng người bạn khác; cả nhóm đến tầng trên của ngôi nhà ở phường Nguyễn Thái Bình thực hiện phẫu thuật cho chị N.

Tại đây, Tú lo khâu sử dụng thuốc gây mê; còn Trang, Tùng lo khâu phẫu thuật hút mỡ bụng, nâng mũi. Công việc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ mới xong, cả nhóm để chị N. nằm nghỉ thêm khoảng 2 giờ. Sau đó, Trang nhờ em gái đến chăm sóc, đưa chị N. về phòng trọ ở quận 8.

Đến tối 5/12/2021, Trang nghe tin tình trạng sức khỏe chị N. không ổn nên đưa đi Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cấp cứu Tuy nhiên đến rạng sáng 6/12, nạn nhân tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 1 phối hợp Công an quận 8 cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM, điều tra vụ chết người nghi tai biến do phẫu thuật thẩm mỹ và mời những người liên quan làm việc.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai không có bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề trong việc khám chữa bệnh và "chuyên khoa thẩm mỹ" đặt cơ sở ở phường Nguyễn Thái Bình cũng không đăng ký kinh doanh.

Nhóm người này đã nhiều lần thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ "chui" tại địa chỉ thuê ở phường Nguyễn Thái Bình; tự liên lạc, thỏa thuận nhau để thực hiện phẫu thuật cho nạn nhân.

Sở Y tế TPHCM phối hợp cơ quan điều tra và xác nhận Trang, Tùng, Tú chưa được Sở cấp chứng chỉ hành nghề và chưa đăng ký hành nghề; địa chỉ căn nhà ở phường Nguyễn Thái Bình không có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được Sở cấp phép hoạt động.

Kết luận giám định liên quan, nguyên nhân tử vong là suy hô hấp cấp do tổn thương phế nang lan tỏa, đông máu nội mạch đa tạng. Đây là tình trạng bệnh lý, việc không phát hiện bệnh lý này cùng với việc gây mê không kiểm soát sẽ làm cho nạn nhân suy hô hấp và tử vong.

Ngoài ra nếu nạn nhân được sàng lọc tiền mê đầy đủ, phát hiện sớm, áp dụng đúng quy trình cấp cứu, sẽ có thể cứu sống. Tất cả hành vi của nhóm Trang, Tùng, Tú đều có khả năng dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Sau nhiều tháng củng cố hồ sơ chứng cứ, thu thập các kết luận giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 có đủ cơ sở để khởi tố, bắt tạm giam các bị can, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.