Nạn nhân hút mỡ bụng tử vong, thẩm mỹ viện vẫn báo với gia đình còn sống?

Dân trí "Hơn 8 giờ, thẩm mỹ viện gọi báo là chị tôi đang hấp hối, nhưng sau đó vào bệnh viện mới biết chị đã chết lúc 3 giờ sáng rồi" - gia đình người phụ nữ tử vong sau khi hút mỡ bụng, bức xúc kể lại.

Liên quan đến sự việc một phụ nữ tên H.T.N. (31 tuổi, quê Cà Mau, hiện sống tại quận 8, TPHCM) tử vong sau khi thực hiện hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Vera (quận 1), chiều 8/12 đại diện Công an phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) cho phóng viên Dân trí biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận 1 để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Ngoài ra, công an cũng đã kiểm tra và yêu cầu thẩm mỹ viện nằm tại địa chỉ số 104, đường Nguyễn Công Trứ tạm ngừng hoạt động để phục vụ điều tra.

Nạn nhân đã tử vong 5 giờ trước, thẩm mỹ viện vẫn nói còn sống (!?)

Trong khi đó, thi thể chị N. đã được Trung tâm Giám định pháp y TPHCM bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự. Trao đổi với phóng viên chiều 8/12, anh K., người thân của nạn nhân cho biết, hiện tại mẹ chị N. vẫn còn rất sốc trong tang lễ của con gái.

Theo anh K., chị N. mới lên TPHCM khoảng 2 tuần nay. Trước khi xảy ra sự việc, chị có báo với anh đang cộng tác cùng thẩm mỹ viện Vera, nếu có khách hàng muốn làm đẹp cứ giới thiệu đến, sẽ được nhận hoa hồng. Nạn nhân cũng đồng thời hành nghề thẩm mỹ, thường xuyên đăng tải các quảng cáo làm đẹp trên facebook.

Dòng trạng thái cuối cùng trên trang cá nhân của chị N. (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Thời điểm chị N. đi hút mỡ bụng chỉ gọi điện thoại báo cho người mẹ ở quê biết, ngoài ra không chia sẻ cho ai khác.

Tuy nhiên vào ngày 5/12, anh K. thấy chị N. chia sẻ dòng trạng thái cuối cùng trên trang cá nhân và hình ảnh tại thẩm mỹ viện, kèm nội dung "chuẩn bị lên thớt".

Đến sáng 6/12, anh K. bất ngờ được em gái ruột chị N. ở nước ngoài liên lạc về, báo rằng chị gặp chuyện sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ, cần K. đi tìm gấp.

Lúc này, K. gọi cho thẩm mỹ viện, yêu cầu báo chị đang nằm bệnh viện nào cấp cứu, nhưng phía Vera không cung cấp thông tin mà dẫn anh đến một căn nhà ở đường Âu Dương Lân, quận 8. Và người của thẩm mỹ viện báo rằng đây là chỗ chị N. nằm theo dõi sau khi hút mỡ bụng rồi kêu anh lên dọn đồ đạc của chị.

Vì chỉ đi có một mình nên K. lo sợ, không dám lên lấy đồ. Sau đó, khoảng 10 người trong ngôi nhà đã ra gặp K. nói chuyện, giải thích với anh về tình trạng của chị N.

"Tôi được cho biết, hai người trong nhóm tên Trang và Tùng trực tiếp hút mỡ cho chị N. Ngoài ra còn có gia đình họ và các nhân viên ở thẩm mỹ viện" - anh K. nói.

Cũng theo người nhà nạn nhân, điều gia đình rất bức xúc là việc chị N. đã tử vong từ trước nhưng khi liên hệ, phía thẩm mỹ viện vẫn nói người phụ nữ còn sống.

"Hơn 8 giờ, thẩm mỹ viện gọi báo là chị tôi đang hấp hối, hãy tranh thủ lên nhanh. Nhưng sau đó vào bệnh viện, nghe bệnh viện thông báo mới biết chị đã chết từ lúc 3 giờ sáng rồi," anh K. cho biết.

Thẩm mỹ viện Vera, TPHCM sáng 8/12 (Ảnh: Hoàng Lê).

Nỗi đau người ở lại

Anh K. cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, ban đầu phía thẩm mỹ viện Vera có tỏ ra hiểu chuyện, mua vé xe cho gia đình từ Cà Mau lên TPHCM và trả tiền khách sạn. Tuy nhiên sau khi thi thể chị N. được chuyển sang khám nghiệm pháp y, thái độ họ thay đổi hoàn toàn, không đoái hoài gì đến mẹ chị N. đang đau đớn sau cái chết của con mình nữa.

"Sau khi ở pháp y về, họ có đặt vấn đề bồi thường 50 triệu đồng để làm đám cho chị tôi, rồi im lặng đến giờ" - anh K. chia sẻ.

Được biết, cách đây vài năm cha chị N. đã bị tai biến sức khỏe suy giảm, trong khi mẹ cũng cao tuổi. Chị N. ra đi, để lại con trai mới 11 tuổi. Gia đình hiện rất đau đớn, muốn đòi lại công bằng cho nạn nhân.

Di ảnh của chị N. được gia đình mang theo khi chờ giám định pháp y (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Như đã thông tin, khoảng 14h chiều 5/12, chị N. (31 tuổi, quê Cà Mau, hiện sống tại quận 8, TPHCM) có thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Vera trên đường Nguyễn Công Trứ (quận 1). Đến 22h cùng ngày, chị có dấu hiệu mệt, khó thở và tím tái. Sau đó, một người tự xưng là bạn đưa chị đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 thông tin, sau khi tiếp nhận và thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở ngoại viện. Bệnh nhân được hồi sức tim phổi, cấp cứu tích cực, tuy nhiên tình trạng không cải thiện. Đến hơn 3h sáng 6/12, sau 14 giờ đi hút mỡ bụng, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán ngưng tuần hoàn.

Ngay sau đó, bệnh viện đã báo cáo ngay đến Sở Y tế TPHCM và công an. Đáng chú ý theo đại diện bệnh viện, ban đầu người đưa chị N. vào cấp cứu khai nạn nhân ở quận 4. Tuy nhiên qua điều tra, công an xác định bệnh nhân hiện tạm trú ở quận 8.

Hoàng Lê