Vụ cô gái bị phân xác ở Hà Nội: Xóm làng bàng hoàng khi nghi phạm bị bắt

Vụ án cô gái trẻ ở Hà Nội bị sát hại và phân xác thành nhiều phần không chỉ gây rúng động thành phố, mà còn khiến người dân thôn Nam Hòa, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình bàng hoàng.

Đây là nơi nghi phạm Tạ Duy Khanh (38 tuổi) lẩn trốn và bị bắt giữ sau khi gây án, cũng là nơi Khanh sinh ra và lớn lên.

Công an xã Hồng Thái cho biết nghi phạm Tạ Duy Khanh đã cắt khẩu và chuyển lên Gia Lâm, Hà Nội từ lâu. Nghi phạm chưa có tiền án, tiền sự, không phải là đối tượng đặc biệt bị quan tâm trên địa bàn.

Ông Trần Mạnh Hùng, Trưởng thôn Nam Hòa (xã Hồng Thái), cho biết Tạ Duy Khanh sinh ra và lớn lên ở thôn Nam Hòa, sau đấy lên Hà Nội làm ăn. Khanh đã lập gia đình, vợ là người địa phương và đã có 2 con.

Ông Trần Mạnh Hùng, Trưởng thôn Nam Hòa, xã Hồng Thái (Ảnh: Đức Văn).

"Tối hôm Khanh bị bắt, tôi được gọi đến chứng kiến. Khi biết tin Khanh là nghi phạm giết người rồi phân xác ở trên Hà Nội, nhiều người trong thôn đều bàng hoàng, thậm chí chú ruột Khanh còn nằm ngất lịm", theo lời kể của ông Hùng.

Vị trưởng thôn cho biết ngôi nhà nơi Khanh bị bắt là nhà bố mẹ Khanh, cả gia đình đều lên Hà Nội làm kinh tế từ lâu nên nhà lúc nào cũng khóa cửa.

Con đường dẫn vào nhà nghi phạm Tạ Duy Khanh ở xã Hồng Thái (Ảnh: Đức Văn).

"Khi lực lượng công an đến, tôi mới biết là Khanh ở trong nhà. Mọi lần, người trong gia đình nhà Khanh về nhà chúng tôi đều biết, nhưng lần này không ai hay biết gì", ông T.D.R. (hàng xóm và có họ hàng với nghi can Tạ Duy Khanh), chia sẻ.

Ông R. nói thêm nhiều người dân sống xung quanh rất bất ngờ khi biết Khanh là nghi phạm giết người.

Căn cứ vào lời khai ban đầu và tài liệu vụ án, lực lượng chức năng xác định Tạ Duy Khanh vì mâu thuẫn với chị H.Y.N. (17 tuổi) nên đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực của đối phương, tại một căn hộ ở khu đô thị Vinhome OceanPark (xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội).

Sau khi giết nạn nhân, Khanh lấy dao phân xác chị N. rồi cho toàn bộ vào một thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín lại.

Khanh gọi điện đến tổng đài hãng taxi Long Biên và thuê một xe của anh L.N.T.. Bị can yêu cầu tài xế mang theo thùng xốp (bên trong đựng thi thể) đến Miếu Bản thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông Hồng, Khanh bảo anh T. dừng xe và nhờ cùng bê giúp thùng xốp xuống, để tại bậc lên xuống. Sau khi tài xế rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể chị N. xuống sông Hồng để phi tang. Công an Hà Nội cho biết, Khanh vứt một số phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông.

Xong xuôi, Khanh lại gọi tài xế T. đến đón, chở quay lại căn hộ. Về đến chung cư, Khanh lấy xe máy đi đến cầu Thanh Trì vứt 2 chiếc điện thoại của chị N. xuống sông Hồng, giấu chiếc túi xách, dép của chị N. ở nhà trọ tại thôn 2, xã Bát Tràng.

Chiều 12/10, do lo sợ thi thể chị N. bị phát hiện, Khanh đi mua 125.000 đồng tiền xi măng mang đến khu vực giấu thi thể chị N. Tuy nhiên, do có đông người qua lại, Khanh lại mang xi măng về nhà. Rạng sáng hôm sau, Khanh một mình quay lại khu vực trên và đổ xi măng phủ lên khu vực chôn thi thể chị N.

Chiều 13/10, khi biết công an đã phát hiện tử thi nạn nhân, Khanh bắt xe khách bỏ trốn về Thái Bình. Tối hôm sau, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Gia Lâm, đã phát hiện và bắt giữ Tạ Duy Khanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Quá trình bị vây bắt, Khanh dùng dao tự sát nhưng lực lượng chức năng ngăn cản kịp thời.