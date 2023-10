34 giờ truy bắt kẻ giết, phân xác cô gái 17 tuổi ở Hà Nội

Tại buổi họp báo thông tin vụ cô gái H.N.Y. (17 tuổi, ở Hà Nội) bị Tạ Duy Khanh (38 tuổi, quê Thái Bình) giết, phân xác ở huyện Gia Lâm, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) cho biết, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia điều tra, truy bắt đối tượng.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội cũng gửi lời cảm ơn tới Công an tỉnh Thái Bình và cá nhân Giám đốc Công an tỉnh khi đã hỗ trợ, phối hợp với Công an Hà Nội trong quá trình vây bắt Tạ Duy Khanh.

Theo Thiếu tướng Tùng, khi nhận thông tin vụ án, manh mối về nạn nhân rất mỏng. Cơ quan chức năng không có thông tin gì về danh tính, nhân thân của bị hại.

Tuy nhiên, xác định việc tìm ra tung tích nạn nhân là mấu chốt để bóc gỡ vụ án, Công an TP Hà Nội đã phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tìm được câu trả lời trong thời gian rất ngắn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chủ trì họp báo (Ảnh: Nam Kiên).

Từ đó, lực lượng chức năng dựng lại các mối quan hệ, các mâu thuẫn xung quanh nạn nhân để khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Trong quá trình này, Công an Hà Nội đưa ra nhiều nhận định, giả thuyết dựa theo các cơ sở khoa học, phán đoán và đưa ra những quyết định quan trọng.

Qua dữ liệu camera giám sát, ban chuyên án xác định Tạ Duy Khanh có dấu hiệu nghi vấn. Cảnh sát đã truy vết đối tượng từ khi rời căn hộ, đến bến xe Giáp Bát đi Thái Bình...

Đồng thời, Công an Hà Nội phong tỏa nhiều địa phương, không chỉ riêng Thái Bình; truy vết các mối quan hệ của nạn nhân đến tỉnh thành nào là phong tỏa địa phương đó; cung cấp ảnh, danh tính của đối tượng đến các cửa khẩu đề nghị hỗ trợ, đề phòng Khanh bỏ trốn ra nước ngoài...

Theo Thiếu tướng Tùng, khi bỏ trốn, Khanh chuẩn bị 2 phương án: một là tìm mọi cách xóa dấu vết, cắt đuôi sự truy bắt của lực lượng chức năng; hai là sẽ tự tử.

Vì vậy, khi bị cảnh sát vây bắt, Khanh thủ sẵn một con dao, trốn dưới gầm giường và tự đâm vào bụng, cổ.

Sau hơn 34 giờ từ khi nhận trình báo vụ án, Công an Hà Nội đã bắt giữ thành công Tạ Duy Khanh.

"Hành vi của đối tượng đã gây khó khăn cho công tác xác minh, xác định tung tích nạn nhân, thể hiện tính chất dã man của đối tượng, gây hoang mang trong dư luận", Công an Hà Nội cho biết.

Ngày 16/10, Tạ Duy Khanh bị khởi tố bị can về tội Giết người. Nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ có hay không những hành vi khác của Khanh như Cướp tài sản, Hiếp dâm...