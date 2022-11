Vụ cháy nhà khiến 2 mẹ con tử vong: Xuất phát từ ghen tuông?

Liên quan đến vụ cháy nhà tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang, khiến 2 mẹ con tử vong, tối 2/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự với Trần Văn Nam (39 tuổi, trú tại khóm 3, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) để điều tra hành vi Giết người.

Trần Văn Nam làm việc với cán bộ Công an An Giang (Ảnh: Tiến Tầm).

Nam khai đầu năm 2022, anh ta quen biết và chung sống như vợ chồng với chị Châu. Hai người chung sống được thời gian thì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên họ chia tay.

Sau khi uống rượu, Nam nhớ lại việc gần đây, Châu có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định ra tay phóng hỏa giết chết 2 mẹ con chị Châu.

Hiện trường vụ hỏa hoạn dẫn đến hai mẹ con chị Thái Cẩm Châu chết thảm (Ảnh: Tiến Tầm.)

Trước đó, khoảng 2h30 phút, ngày 2/11, người dân phát hiện một căn nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 1, khóm 4, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, An Giang bốc cháy nên điện báo công an.

Lúc này, trong nhà có ông Lâm Tuyền Dân (64 tuổi) sống cùng cháu Thái Cẩm Châu (38 tuổi) và Thái Bảo Trân (7 tuổi, con ruột của Châu).

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng nhận thấy đây là vụ án giết người. Nghi phạm phóng hỏa làm hai mẹ con chị Thái Cẩm Châu tử vong là Trần Văn Nam (Ảnh: Tiến Tầm).

Sau gần 30 phút, đám cháy được dập tắt, không cháy lan sang các nhà kế bên. Lực lượng chữa cháy đã phá cửa kịp thời cứu được ông Dân, còn chị Châu và bé Trân đã tử vong.