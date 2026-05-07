Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong ở Hà Nội: Khởi tố cha dượng

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp (trú tại Ninh Bình) để điều tra về tội Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H., con riêng của Bàn Thị Tâm, người sống chung như vợ chồng với Hiệp từ tháng 3, vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực điều trị, do thương tích quá nặng, đến chiều 6/5, cháu bé không qua khỏi. Kết quả giám định pháp y sơ bộ xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân lên tới 99%.

Nguyễn Minh Hiệp (Ảnh: BVPL).

Chỉ huy Công an phường Phú Diễn cho biết cháu H. sống cùng mẹ đẻ và cha dượng tại một phòng trọ trên địa bàn phường. Quá trình xác minh cho thấy trước khi nhập viện, cháu bé đã nhiều lần bị bạo hành trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo tài liệu điều tra, trong ngày 3/5, Hiệp và Tâm đã có hành vi đánh cháu H. vì những lý do nhỏ trong sinh hoạt. Sau đó, hai người rời phòng trọ, bỏ mặc cháu bé ở lại một mình. Khi về nhà, hai đối tượng tiếp tục bạo hành cháu bé ở mức nghiêm trọng hơn. Phát hiện cháu không còn phản ứng, Hiệp và Tâm mới tìm cách sơ cứu rồi gọi cấp cứu.

Cơ quan chức năng xác định trong vụ việc này, hành vi vi phạm của người mẹ có dấu hiệu rất nghiêm trọng. Theo tài liệu điều tra, Tâm chứng kiến việc con gái bị bạo hành nhưng không can ngăn, không kịp thời bảo vệ cháu bé.

Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong khoảng một tháng trước đó. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, trách nhiệm của từng người liên quan.