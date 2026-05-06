Bé gái 4 tuổi tử vong sau nhiều lần bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ bé gái B.T.H. (4 tuổi) tử vong sau khi bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành tại phòng trọ ở phường Phú Diễn.

Khoảng 18h ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu H. trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, cơ thể có nhiều vết thương. Kết luận giám định pháp y sơ bộ xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu lên tới 99%. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, đến chiều 6/5, cháu H. tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú Ninh Bình) sống chung như vợ chồng với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú Tuyên Quang) tại một phòng trọ ở phường Phú Diễn. Cháu H. là con riêng của Tâm, sống cùng hai người từ tháng 3.

Theo điều tra ban đầu, ngày 3/5, Hiệp và Tâm đã nhiều lần đánh cháu H. vì cho rằng cháu không nghe lời. Sau đó, cả hai bỏ mặc cháu trong phòng trọ. Khi phát hiện cháu có dấu hiệu nguy kịch, Hiệp và Tâm mới sơ cứu rồi gọi cấp cứu.

Tại cơ quan chức năng, Hiệp và Tâm khai đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong khoảng một tháng trước đó, với tần suất 2-3 ngày/lần. Ngoài đánh đập, hai người còn có hành vi bỏ đói, trừng phạt cháu.

Cơ quan chức năng nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là trẻ nhỏ, không có khả năng tự vệ. Nhà chức trách đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.