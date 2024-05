Vụ bắt Phó giám đốc tống tiền 10 tỷ đồng: Thưởng nóng lực lượng phá án

Liên quan vụ một phó giám đốc doanh nghiệp bị bắt cóc, đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc chiều 14/5, Công an TP Cần Thơ và Công an tỉnh Hậu Giang đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích phối hợp phá nhanh vụ bắt cóc tống tiền xảy ra ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang trao thư cảm ơn Công an TP Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Trước đó, lúc 11h ngày 11/5, Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) tiếp nhận tin báo anh M.V.C., phó giám đốc một doanh nghiệp tại TP Cần Thơ, ngày 10/5, khi đến địa bàn huyện Châu Thành A gặp khách hàng đã bị bắt cóc.

Nhóm bắt cóc sau đó liên hệ với gia đình anh C. đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng.

Cảnh sát nhận định, nạn nhân là phó giám đốc một công ty, có mối quan hệ xã hội rộng nên Công an tỉnh Hậu Giang đã chủ động phối hợp các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an các tỉnh, TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp...; đồng thời huy động 100 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác truy vết và xác minh các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân, triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ.

Ngay sau khi nhận được đề nghị của Công an tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, tổ chức điều tra, phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Thanh (37 tuổi, 1 trong 4 đối tượng bắt cóc) đang trốn trên địa bàn phường Phú Thứ, quận Cái Răng.

Đối tượng Nguyễn Quốc Thanh bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ (Ảnh: CTV).

Sự hỗ trợ nhiệt tình của Công an TP Cần Thơ đã giúp Công an tỉnh Hậu Giang triệt phá nhanh vụ án, bắt giữ 4 đối tượng, giải cứu an toàn nạn nhân.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ trong việc phối hợp, điều tra, truy bắt nhanh các đối tượng trong vụ án, đảm bảo an toàn về mọi mặt, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã trao Giấy khen cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức trao thưởng cho các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hậu Giang đã có thành tích xuất sắc trong khám phá vụ bắt cóc trên.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của các tập thể trong việc phối hợp, điều tra, truy bắt nhanh các đối tượng trong vụ án, đảm bảo an toàn về mọi mặt, UBND tỉnh Hậu Giang đã thưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang 30 triệu đồng; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến Công an tỉnh Hậu Giang, Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) mỗi đơn vị 20 triệu đồng.