Vụ bắt giữ 51 kg vàng lậu: Khám xét tiệm vàng nhà bà "trùm" Mười Tường

Dân trí Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT công an An Giang thực hiện lệnh khám xét tiệm vàng, nhà ở liên quan đến bà Mười Tường - đối tượng bị tình nghi là chủ mưu trong đường dây buôn lậu 51 kg vàng.

Theo nguồn tin của PV Dân trí, lệnh khám xét các tiệm vàng, cơ sở kinh doanh và nhà ở của đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 52 tuổi, ngụ huyện An Phú) được thực hiện từ sáng sớm ngày 9/7.

Các tiệm vàng bị khám xét trong đó có tiệm vàng T. L. (đường Chi Lăng) và tiệm vàng T. H. (đường Bạch Đằng, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc).

Sáng 9/7, Công an An Giang thực hiện lệnh khám xét nơi ở, tiệm vàng và cơ sở kinh doanh của đối tượng Mười Tường (Ảnh: CTV).

Để đảm bảo cho việc khám xét nhà và các cơ sở kinh doanh của bà "trùm" Mười Tường, tại các cửa ngõ dẫn vào các tiệm vàng này đều có lực lượng công an, cảnh sát cơ động chốt chặn.

"Hôm nay lực lượng điều tra tiến hành khám xét nơi ở và các cơ sở kinh doanh liên đến đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh - Mười Tường để phục vụ công tác điều tra", nguồn tin xác nhận.

Như Dân trí đã thông tin, trưa 30/10/2020, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã phối hợp bắt quả tang một nhóm đối tượng vận chuyển 51 kg kim loại màu vàng (nghi là vàng 24 kara) từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 6/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 nghi phạm về hành vi "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" trong đường dây vận chuyển 51 kg vàng 24 kara.

Tang vật của vụ án.

Đến 28/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thu thập đủ chứng cứ liên quan vụ bắt giữ 51 kg vàng và ra quyết định khởi tố bổ sung thêm 2 bị can gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ngụ tại xã Đa Phước, Huyện An Phú, An Giang) và Lê Thị Bạch Vân (SN 1966, trú tại huyện Chợ Mới, An Giang).

Đồng thời, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường); Lê Thị Bạch Vân (SN 1966); Nguyễn Hữu Phước (SN 1989); Võ Văn Trung (SN 1980); Phạm Tấn Lộc (SN 1986. Các đối tượng này đề trú tại tỉnh An Giang.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ đường dây buôn lậu 51 kg vàng 24 kara này.

Nguyễn Hành