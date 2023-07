Vụ bắt 19kg nghi là vàng: Thu thêm 14kg vàng, giữ 5 người liên quan

Ngày 30/7, Công an tỉnh An Giang đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm gồm tiệm vàng, nơi ở và nơi làm việc của nhóm đối tượng liên quan vụ vận chuyển 19kg nghi là vàng nhập lậu vừa bị bắt mấy ngày trước.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ thêm 14kg hàng hóa gồm vàng thỏi và trang sức từ vàng liên quan vụ án. Đến nay đã có 5 đối tượng liên quan vụ án ra đầu thú.

Hiện trường vụ bắt 19kg nghi là vàng lậu vượt biên (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, nhận thấy hệ thống tiệm vàng ở TP Châu Đốc và huyện An Phú có dấu hiệu tiêu thụ vàng vận chuyển trái phép từ Campuchia về, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành xác minh.

Sau hơn 3 tháng thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã nắm được kế hoạch vận chuyển vàng lậu của nhóm đối tượng trên địa bàn.

Đêm 25/7, các lực lượng thuộc Công an tỉnh An Giang đã chia 2 mũi đường bộ và đường sông, mật phục dọc biên giới đoạn thị trấn Long Bình, huyện An Phú.

Khi chiếc xuồng nghi chở vàng lậu vừa vượt biên, lực lượng chức năng đã ập đến bắt giữ. Tuy nhiên nhân đêm tối, địa hình khó khăn, người lái xuồng là Nguyễn Tấn Phong (45 tuổi, ngụ thị trấn Long Bình) đã nhảy xuống sông bơi sang Campuchia trốn thoát.

Tang vật trong vụ án (Ảnh: Công an An Giang).

Đồng bọn của Phong là Hồ Văn Sơn (60 tuổi) và Nguyễn Hoài Tâm (22 tuổi) cùng trú huyện An Phú bị bắt tại trận. Tang vật là 19kg kim loại nghi là vàng bị thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Sơn và Tâm đã khai nhận hành vi vận chuyển vàng thỏi lậu từ Campuchia về tiêu thụ ở TP Châu Đốc.

Do không thể trốn chạy, Phong sau đó cũng ra đầu thú.

Vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.