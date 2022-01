Bắt giữ 2 xe ô tô chở 56 kg "vàng lậu" từ Tây Ninh về TPHCM

Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi buôn lậu, gồm Nguyễn Hoàng Hiếu (32 tuổi), Trần Quốc Tuấn (38 tuổi) - cả hai cùng ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và Trần Kim Ngọc (54 tuổi) ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Nguyễn Hoàng Hiếu và tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Theo cơ quan công an, vào 17h ngày 20/1, tại khu vực ấp Chánh xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra 2 xe ô tô đang di chuyển về TPHCM.

Trên xe do Đào Mạnh C. (57 tuổi) điều khiển có chở một người và một túi xách. Bên trong túi xách 25 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 miếng vàng 9999 loại một chỉ, 1,2 tỷ đồng. Trên xe do Trần Châu Chánh T. (27 tuổi) điều khiển phát hiện 29 kg vàng thỏi.

Tại thời điểm kiểm tra, những người này không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số vàng trên. Tổng số tang vật công an thu giữ là 54 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 chỉ vàng và 1,2 tỷ đồng.

56kg vàng được đúc thành từng thỏi (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Sau quá trình điều tra, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 nghi can chính trong vụ án là Tuấn, Hiếu và Ngọc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 bị can kinh doanh vàng tại Việt Nam. Để có lợi nhuận lớn, 3 bị can đã móc nối với một người Campuchia (chưa rõ lai lịch) để mua vàng tại Campuchia với số lượng lớn mà giá rẻ hơn ở Việt Nam. Người này thuê người vận chuyển vàng đến khu vực biên giới giao. Sau khi nhận vàng, các bị can sẽ chuyển về TPHCM bán lại.

Những thỏi vàng được các chủ tiệm vàng nhập lậu để gia công, bán lại kiếm lời (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Số vàng hơn 56 kg bị bắt giữ ngày 20/1 là của bị can Hiếu (là chủ một tiệm vàng tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đang trên đường mang giao cho bị can Ngọc (là mẹ vợ của Hiếu, cũng là chủ một tiệm vàng tại huyện Hóc Môn, TPHCM) để tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.