Vụ "bà trùm" buôn lậu Mười Tường: Khởi tố 7 bị can, truy tìm 2 đối tượng

Dân trí Liên quan đến đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới do "bà trùm" buôn lậu Mười Tường cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an An Giang khởi tố thêm 7 bị can và truy tìm 2 đối tượng.

Chiều tối ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.

Theo đó, có 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây này là Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979), Trần Hoàng Yên (SN 1998), Nguyễn Văn Lê (SN 1984); cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang.

Các bị can: Mai Thị Ngọc Phấn, Trần Hoàng Yên và Nguyễn Văn Lê (từ trái qua).

4 bị can khác bị khởi tố, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1966), Dương Công Cường (SN 1950), Trương Thái Nguyên (SN 1980) - cùng ngụ TP Châu Đốc; Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (SN 1989, ngụ phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) là chủ của các tiệm kinh doanh vàng trên địa bàn TP Châu Đốc, An Giang.

Cả 7 bị can bị khởi tố về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" quy định tại khoản 3 Điều 189, Bộ luật Hình sự.

4 bị can: Nguyễn Thị Tuyết Vân, Dương Công Cường, Trương Thái Nguyên và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an An Giang tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan là Võ Văn Kha (SN 1972, ngụ tại phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, An Giang) và Trần Văn Phương (SN 1973, ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang).

Công an An Giang đang truy tìm 2 đối tượng: Võ Văn Kha và Trần Văn Phương (từ bên trái qua).

Công an An Giang đề nghị cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về hai đối tượng này thì thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang, qua số điện thoại 02963.843.138 hoặc số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 (của Giám đốc Công an tỉnh An Giang).

Như tin đã đưa, vào ngày 9/7, sau khi bắt Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1969) và các đối tượng liên quan đến là đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới, Cơ quan CSĐT dẫn giải Nguyễn Thị Kim Hạnh về nhà (ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, Huyện An Phú, An Giang), thực hiện khám xét nhà và các địa điểm liên quan.

Bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh nghe lệnh bắt giam (Ảnh: Phạm Giang).

Tang vật 51kg vàng (Ảnh: Phạm Giang).

Đồng thời, cùng thời điểm hơn 150 cán bộ chiến sĩ công an chia làm nhiều mũi công tác cùng đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu của Kim Hạnh trên địa bàn thành phố Châu Đốc và huyện An Phú.

Tại các địa điểm khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ đồng; nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở và kinh doanh của bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh - Mười Tường (Ảnh: Phạm Giang).

Tại các địa điểm khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ đồng (Ảnh: Phạm Giang).

Liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Cơ quan CSĐT Công an An Giang đã khởi tố tổng cộng 17 bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hành - Phạm Giang