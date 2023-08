Vụ án giết nữ chủ tiệm hớt tóc: Vì sao hung thủ ra tay?

Ngày 7/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ vụ án để khởi tố Trần Hữu Sơn (38 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa) về hành vi Giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án là chị C.T.N. (37 tuổi, quê Bến Tre), chủ tiệm cắt tóc nam trên đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình (TP Biên Hòa).

Phá án trong đêm

Chiều 5/8, anh Phước - người quen của chị N., nhiều lần gọi điện cho chị nhưng không nhận được trả lời. Nghi có sự chẳng lành, anh lái xe qua tiệm hớt tóc của chị N. trên đường Bùi Văn Hòa.

Sơn bị bắt lúc đang ngủ sáng 6/8 (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến nơi, anh Phước thấy tiệm hớt tóc không khóa nên đẩy cửa đi vào. Bước vào bên trong, người này giật mình phát hiện chị N. nằm dưới nền nhà với nhiều vết thương đầy máu nên vội trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Biên Hòa phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng nên huy động lực lượng tập trung, quyết tâm phá án ngay trong đêm.

Từ kết quả khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng nhận định hung thủ có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Án mạng có liên quan đến tình cảm. Rà soát các mối quan hệ, công an sàng lọc rất nhiều khách tới tiệm hớt tóc và cả chồng cũ nạn nhân.

Theo người nhà của nạn nhân, chị N. có chồng tên N.V.T (quê Bến Tre) và có hai con chung. Quá trình sinh sống, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nên đã ly thân.

Trước khi vụ án xảy ra vài ngày, người chồng có đến nhà trọ của chị N. tại phường An Hòa, TP Biên Hòa tìm nhưng không gặp vợ nên đã bỏ đi về.

Tuy nhiên, qua xác minh nhanh, khi xảy ra vụ án chồng của nạn nhân đang làm ở TPHCM. Sau khi chồng của nạn nhân bị loại trừ thì lực lượng công an sàng lọc những mối quan hệ tình cảm. Do chị N. làm nghề hớt tóc, gội đầu nam nên rất nhiều khách đến tiệm, do đó rất khó cho việc rà soát.

Cự cãi khi hỏi mượn 5 triệu đồng

Với quyết tâm không để cho hung thủ có thời gian lẩn trốn và xóa dấu vết, ngay trong đêm, các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai tỏa đi các mũi để nắm thông tin.

Khoanh vùng thời gian nạn nhân bị sát hại và hình ảnh từ camera an ninh khu phố xung quanh ghi lại, các trinh sát phát hiện trước và sau khi xảy ra vụ án có một người đàn ông đeo khẩu trang đã đến tiệm.

Hung khí gây án của Sơn được thu giữ tại nhà trọ (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua nhận diện, những người xung quanh xác định người đàn ông này thường xuyên lui tới tiệm của chị N. Từ đó cơ quan CSĐT đã có được manh mối quan trọng để phá án.

Từ manh mối này, công an nhanh chóng xác định được nghi can số 1 là Trần Hữu Sơn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành vây bắt Trần Hữu Sơn vào lúc 2h sáng 6/8 khi nghi can đang ở phòng trọ khu phố 5A, phường Long Bình. Bị bắt bất ngờ lúc rạng sáng, Sơn đã cúi đầu nhận tội.

Tại nhà Sơn, Công an cũng thu giữ được con dao Thái Lan bị gãy cán là hung khí gây án cùng tài sản Sơn chiếm đoạt của nạn nhân.

Qua đấu tranh, Sơn khai quen biết và nảy sinh tình cảm với chị N. từ 3 tháng trước. Thời gian này, Sơn có cho tiền chị N.

Theo lời khai ban đầu của Sơn, sáng 5/8, Sơn đi bộ từ phòng trọ tới tiệm hớt tóc. Gặp nhau, Sơn hỏi mượn chị N. 5 triệu để tiêu xài. Đáp lại, nữ chủ tiệm nói: "Ông đưa được cho tôi bao nhiêu mà đòi lấy của tôi".

Chị N. nói tiếp: "Chỉ còn có 2,2 triệu đồng, có lấy thì cầm không thì tôi hết rồi". Sơn cầm lấy tiền cho vào túi quần, đi xuống bếp lấy dao rồi vòng lên hỏi chị N: "Trong bóp có tiền sao không đưa, mày thấy tao sa cơ rồi quen người khác phải không?".

Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại rồi Sơn dùng dao tấn công. Hoảng sợ, chị N. bỏ chạy vào trong phòng ngủ nhưng vẫn bị truy sát.