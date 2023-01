Vụ 3 cán bộ hải quan nghi nhận hối lộ: Khởi tố thêm 4 đối tượng

Ngày 31/1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã có quyết định khởi tố ông Nguyễn Cảnh Dũng và Lê Đình Sơn (đều là Phó chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn).

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Ảnh: N.T).

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cũng khởi tố ông Lưu Hồng Lân - Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ và ông Vũ Hồng Hải - công chức thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Các bị can trên hiện đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 29/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ", khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can về hành vi "nhận hối lộ", gồm: Phan Văn Nhâm - Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; Ngô Xuân Khang - Đội trưởng Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; Đặng Minh Sơn - Cán bộ Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam bị can Đinh Thị Hòa - Phó Giám đốc Công ty TNHH Lao Base Barite về hành vi "Đưa hối lộ".

Các cán bộ Hải quan bị bắt giữ vì cáo buộc nhận hối lộ của một doanh nghiệp để bỏ qua lỗi quá tải hơn 5.000 lượt xe chở quặng từ Lào về Việt Nam.