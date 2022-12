Vụ 3 cán bộ hải quan nghi nhận hối lộ: Bắt nữ lãnh đạo doanh nghiệp

Trước đó, ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ", khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can về hành vi "nhận hối lộ", gồm: Phan Văn Nhâm - Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; Ngô Xuân Khang - Đội trưởng Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; Đặng Minh Sơn - Cán bộ Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Cơ quan chức năng tiến hành tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Đinh Thị Hòa về hành vi "Đưa hối lộ" (Ảnh: Công an Nghệ An).

Đồng thời, cơ quan công an cũng đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam bị can Đinh Thị Hòa - Phó Giám đốc Công ty TNHH Lao Base Barite về hành vi "Đưa hối lộ".

Ngày 30/12, ông Chu Quang Hải - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An xác nhận với báo chí về việc, 3 cán bộ Chi cục hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) bị công an bắt giữ để điều tra làm rõ một số thông tin liên quan. Quyết định bắt được thực hiện vào ngày 29/12.