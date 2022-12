Bắt 3 cán bộ hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn

Ngày 30/12, ông Chu Quang Hải - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An xác nhận với báo chí về việc, 3 cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) bị công an bắt giữ để điều tra làm rõ một số thông tin liên quan. Quyết định bắt được thực hiện vào ngày 29/12.

Theo thông tin ban đầu, 3 cán bộ bị công an bắt gồm một lãnh đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và 2 cán bộ khác thuộc đơn vị này.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An) (Ảnh: Hải quan Nghệ An).

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An cho biết thêm, trong sáng 30/12 ông đang lên Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn để làm rõ một số thông tin liên quan, đồng thời làm công tác ổn định tư tưởng để cán bộ Chi cục tiếp tục yên tâm làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.