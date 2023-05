Vụ 2 mẹ con mất tích kỳ lạ và cuộc giải cứu con tin nghẹt thở ở Hà Nội

Cuối tháng 11/2020, Công an phường Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhận trình báo mất tích. Anh X.J.C. (quốc tịch Trung Quốc, ở chung cư Fivestar Garden, phường Kim Giang) mất liên lạc với vợ là chị V.T.D. (38 tuổi) cùng con trai 5 tháng tuổi, trong suốt 2 ngày.

Điều bất thường nằm ở chi tiết, qua dữ liệu từ camera giám sát, chị D. bế con trai rời tòa nhà khá thoải mái, điềm tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng chị D. còn có một nhóm người lạ mặt.

Vụ mất tích bất thường

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Kim Giang lập tức báo cáo lên Công an quận Thanh Xuân. Tổ Án trinh sát, Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Xuân) được chỉ đạo xuống chung cư Fivestar Garden để thu thập thông tin, truy vết chị D. và nhóm người đi cùng.

Cũng từ dữ liệu camera, tổ trinh sát xác định chị D. có thái độ tự nguyện khi rời tòa nhà cùng nhóm người lạ. Trong khi đó, khai thác từ anh C., lực lượng chức năng nắm được thông tin chị D. làm ăn kinh doanh, có nhiều mối quan hệ. Đặc biệt, chồng nạn nhân tiết lộ vợ mình có một số khoản vay nợ nhưng không rõ là bao nhiêu và nợ ai.

Chung cư Fivestar Garden (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài việc dữ liệu thu thập rất mơ hồ, tổ công tác còn gặp khó khăn trong việc giao tiếp với chồng nạn nhân vì bất đồng ngôn ngữ.

Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, Công an quận Thanh Xuân xác lập chuyên án để đấu tranh, tổ chức nhiều cuộc "họp án". Qua những dữ liệu ban đầu, ban chuyên án có hướng nhận định đây là một vụ mất tích dàn dựng.

Nhận định này được căn cứ vào thái độ của chị D. qua camera, đồng thời, thông tin của chồng nạn nhân cũng thể hiện việc 2 vợ chồng chỉ mới kết hôn, tình cảm chưa sâu đậm. Mục đích dàn dựng của chị D. có thể là để anh C. phải trả nợ giúp mình.

Sau khoảng 2 ngày áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án phát hiện một cặp mẹ con có đặc điểm nhận dạng giống mẹ con chị D., tại khu chung cư Đại Thanh (ở huyện Thanh Trì).

Rà soát khu đô thị 1.400 hộ dân

Khu chung cư Đại Thanh có tới 1.400 hộ dân. Sau khi có thông tin trên, ban chuyên án buộc phải rà soát tất cả để tìm ra 2 mẹ con chị D. Điều khó khăn nằm ở chỗ, phải sàng lọc sao để tránh "bứt dây động rừng".

5 tổ trinh sát được Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Công an phường Kim Giang phục kích, "bao vây" chung cư Đại Thanh. Nhiệm vụ rà soát, tìm kiếm được các trinh sát thực hiện trong bí mật, nhưng vẫn đảm bảo tốc độ, không bỏ lọt.

Chiều 2/12/2020, kết quả trinh sát báo về ban chuyên án. Một phụ nữ bế bé trai có khả năng là mẹ con chị D. đã lên một chiếc Toyota Fortuner rời khu chung cư. Đi cùng 2 người này có một nhóm người khác.

Chỉ huy Ban chuyên án lập tức xin ý kiến lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân về quyết định hành động. Chỉ đạo được truyền xuống là lập tức ngăn chặn chiếc xe, bắt giữ người bên trong.

Theo dấu chiếc xe, trinh sát kiên trì bám đuổi, đợi thời cơ. Chiếc Fortuner như "linh cảm" bị theo dõi, chạy lòng vòng, di chuyển vào những tuyến đường đông đúc, phức tạp. Khi đó, ban chuyên án nhận được thông tin có thể các đối tượng trên xe "thủ" trong người 2 khẩu súng.

Khu chung cư Đại Thanh (Ảnh: N.S.).

Chi tiết này khiến ban chuyên án lo lắng, nhiều giả thuyết được đặt ra. Đối tượng có súng, chứng tỏ chúng manh động. Nếu hành động không cẩn thận, tính mạng của 2 "con tin" trên xe sẽ gặp nguy hiểm. Sự chủ động của ban chuyên án sẽ mất hoàn toàn.

Bờ sông Kim Giang - bán đảo Linh Đàm - Vành đai 3... là chiều di chuyển của chiếc Fortuner. Chiếc xe lúc đi nhanh, lúc đi chậm. Để phục vụ việc truy bắt, ban chuyên án đề xuất được hỗ trợ một ô tô, với nhiệm chặn đầu chiếc xe của các đối tượng, cũng như đảm bảo an toàn cho lực lượng trinh sát.

Đến lối lên Vành đai 3 đoạn ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, tổ trinh sát quyết định hành động. Chiếc ô tô được huy động thêm tăng tốc, ép đầu chiếc Fortuner, cùng lúc, các trinh sát đi xe máy phía sau cũng lập tức bao vây. Quá trình chặn bắt, các trinh sát có sự hỗ trợ của các cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội).

(Còn nữa)