Vợ nguyên Giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang bị bắt

Chiều 13/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Xuân Hải (39 tuổi), Mai Hoài Tiên (34 tuổi) và Hoàng Tiến Vũ (45 tuổi, vợ ông Đào Đức Hạnh - nguyên Giám đốc Trung tâm Hàng Giang - bị bắt tạm giam hồi tháng 3 về tội Nhận hối lộ) về tội Nhận hối lộ. Họ cùng ngụ TPHCM.

Bị can Đào Đức Hạnh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (Ảnh: CTV).

Liên quan vụ án, bị can Trần Thanh Long (44 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Trần Thị Kim Cúc (38 tuổi, ngụ TPHCM, nguyên giáo viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy 2) bị bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ.

Cũng liên quan tội Đưa hối lộ, 3 bị can được tại ngoại. Họ gồm: Trần Thị Hồng Xuyến (35 tuổi, ngụ TPHCM), Nguyễn Văn Hồ (53 tuổi) và Trần Thanh Hiền (54 tuổi, cùng tỉnh Tiền Giang).

Năm 2014, Trung tâm dạy nghề Hàng Giang được thành lập, có nhiệm vụ đào tạo sơ cấp nghề bậc 1,2,3 các nghề thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa. Trung tâm này cũng được xét cấp chứng chỉ chuyên môn, bồi dưỡng thi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An tổ chức.

Phạm Xuân Hải được Hạnh phân công làm Tổ trưởng Tổ điều khiển phương tiện thủy nội địa tại Trung tâm dạy nghề Hàng Giang. Hải có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin của người cần được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề gồm: Ảnh chân dung, bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Hải cùng vợ chồng Hạnh lập khống hồ sơ cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. Mỗi tháng Hải được Hạnh trả lương từ 7 đến 12 triệu đồng.

Long được xác định là người đưa tiền để giám đốc Hạnh cấp khống 1.567 chứng chỉ sơ cấp nghề; Cúc đưa tiền hối lộ để được cấp khống 525 chứng chỉ sơ cấp nghề; Xuyến đưa tiền để cấp khống 361 chứng chỉ sơ cấp nghề; Hồ đưa tiền để được cấp khống 328 chứng chỉ sơ cấp nghề; Hiền đưa hối lộ để được nhận khống 273 chứng chỉ sơ cấp nghề.