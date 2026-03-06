Vợ chồng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Hạ Long bị khởi tố

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án Trốn thuế, xảy ra tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (HJC).

Cơ quan điều tra khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lưu Phúc Bình, 53 tuổi, Giám đốc Công ty HJC. Hai người khác bị khởi tố gồm Dương Thị Lan Dung, vợ của Bình và Nguyễn Thị Thúy, nhân viên bán hàng; cả hai bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Lưu Phúc Bình và Dương Thị Lan Dung (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng thời gian qua, lực lượng chức năng đã tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Công ty HJC là doanh nghiệp kinh doanh vàng quy mô lớn, hoạt động tại Quảng Ninh và Hà Nội, với doanh thu thực tế ước khoảng 300-500 tỷ đồng mỗi năm và mạng lưới khách hàng rộng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp có nhiều biểu hiện bất thường về dòng tiền, phương thức thanh toán và quản lý doanh thu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Phòng Cảnh sát kinh tế sau đó xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2022 đến hết quý III/2025, Công ty HJC kê khai doanh thu gần 14 tỷ đồng và nộp thuế giá trị gia tăng hơn 179 triệu đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế, Lưu Phúc Bình bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng.

Nhân viên được yêu cầu hướng dẫn khách hàng chuyển tiền mua vàng trực tiếp vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp. Sau đó, số tiền này được chuyển về tài khoản của Dương Thị Lan Dung.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ khoản tiền thanh toán qua tài khoản cá nhân không được hạch toán sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai thuế.

Từ ngày 1/1/2022 đến 13/10/2025, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan lên tới hơn 1.300 tỷ đồng. Bước đầu cơ quan chức năng xác định số tiền thuế bị trốn khoảng 4,2 tỷ đồng.

Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can để điều tra về tội Trốn thuế, theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.