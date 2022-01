Gây án mạng vì nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với thợ xây

Ngày 12/1, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 1h sáng cùng ngày, tại thôn Nà Vài, xã Hiệp Lực, Bàn Văn Tiến (SN 1985, trú thôn Nà Vài) đã dùng dao đâm chết anh N.V.C. (SN 1987, trú huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn).

Khu vực lán xây dựng - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Tại trụ sở UBND và Công an xã Hiệp Lực, Tiến khai nhận gia đình đang xây nhà cách vị trí nhà cũ khoảng vài trăm mét và thuê anh N.V.C. đến xây dựng.

Đêm 11/1, Tiến phát hiện vợ mình và anh C. đang có mặt tại lán trông coi vật liệu cạnh nhà mới. Do ghen tuông Tiến lời qua tiếng lại với anh C., sau đó, Tiến đã dùng dao đâm anh C. Khi nạn nhân bỏ chạy được một quãng đường thì gục xuống tử vong.

"Thời điểm bị lực lượng công an bắt giữ và đưa về trụ sở làm việc, Tiến nói thấy vợ nằm cùng anh C. nên đã quá bức xúc, không kiềm chế được. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ" - vị lãnh đạo UBND xã Hiệp Lực thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo xã Hiệp Lực, hiện Công an xã đã bàn giao Bàn Văn Tiến cho Công an huyện Ngân Sơn để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Thông tin thêm về hoàn cảnh gia đình nghi phạm, lãnh đạo UBND xã Hiệp Lực cho biết, gia đình Bàn Văn Tiến có kinh tế ổn định tại địa phương. Người đàn ông này hành nghề mua bán trâu bò và làm nông. Tiến và vợ đã có với nhau hai người con đều đang học trung học cơ sở. Bản thân Tiến chưa có tiền án, tiền sự và cũng không gây điều tiếng gì tại địa phương, được bà con làng xóm đánh giá là người hiền lành, chịu khó nên khi xảy ra án mạng mọi người đều bất ngờ.

"Theo thông tin tôi nhận được thì vợ Tiến và anh C. đã quen biết nhau hơn một năm trước. Về việc họ có mối quan hệ ngoài luồng với nhau hay không thì địa phương không rõ. Tại trụ sở UBND và Công an xã Hiệp Lực, Tiến khai nhận gia đình mới khởi công xây dựng nhà mới, cách nhà cũ vài trăm mét hơn một tháng trước, hiện đang đổ mái và có thuê anh N.V.C. đến xây nhà", vị lãnh đạo xã Hiệp Lực nói thêm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.