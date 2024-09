Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh truy bắt tội phạm truy nã

Sáng 29/9, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có buổi hội đàm với Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Cho Ji Ho.

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá chuyến thăm Việt Nam của ngài Tư lệnh và đoàn công tác diễn ra vào thời điểm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất kể từ khi 2 nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022.

Trong đó, hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác, giao lưu trên tất cả các cấp, các kênh giữa 2 nước không ngừng được mở rộng; hợp tác phòng chống tội phạm, truy bắt tội phạm qua kênh Tổ thông tin liên lạc, kênh Interpol đạt kết quả cao.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quà, tặng Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Cho Ji Ho (Ảnh: C.A.).

Phát biểu tại hội đàm, Tư lệnh Cho Ji Ho bày tỏ sự tin tưởng về quan hệ hợp tác giữa lực lượng cảnh sát hai nước sẽ tiếp tục phát triển mật thiết và hiệu quả hơn nữa, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam lên tầm cao mới.

Để thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, tại hội đàm, hai bên thống nhất sẽ duy trì ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; tiếp tục trao đổi đoàn các cấp; tham gia ký kết các Thỏa thuận quốc tế về phòng, chống tội phạm và tội phạm ma túy.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Cho Ji Ho cùng các đại biểu dự buổi hội đàm (Ảnh: C.A.).

Đặc biệt, 2 nước sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử..., đặc biệt là hợp tác phòng, chống tội phạm và truy bắt tội phạm truy nã thông qua Tổ thông tin liên lạc.

Cùng với đó, 2 bên sẽ tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn và tạo điều kiện cho công dân nước này sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia; tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao; hợp tác giao lưu giữa Sở Cảnh sát địa phương Hàn Quốc với Công an các tỉnh, thành phố của Việt Nam…