Hà Nội: Cô gái Hàn Quốc nghi bị bạn trai sát hại tại khách sạn Lotte

Ngày 1/6, Công an TP Hà Nội đang tạm giữ một nghi phạm người Hàn Quốc, để điều tra liên quan cái chết của một phụ nữ người Hàn Quốc tại quận Ba Đình.

Theo cơ quan chức năng, trưa 30/5, chị Park H. (33 tuổi) cùng bạn trai là Lee C. (24 tuổi) thuê phòng ngủ tại khách sạn Lotte (số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình).

Tại đây, Lee C. đòi quan hệ tình dục nhưng chị Park không đồng ý. Hai bên sau đó mâu thuẫn, cãi vã. Lee C. đã bóp cổ chị Park, lấy gối đè lên mặt nạn nhân. Chị Park H. giãy giụa được một lúc thì bất động.

Sợ hãi, Lee C. bỏ chạy ra khỏi phòng, sử dụng thang máy để lên tầng 65 khách sạn với mục đích tự tử thì bị lực lượng an ninh của khách sạn giữ lại và báo Công an phường Cống Vị. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định chị Park H. đã tử vong.

Lee C. bị Công an TP Hà Nội và Công an quận Ba Đình bắt giữ ngay sau đó.