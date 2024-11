Vì sao nhóm Phương Trang phải hoàn trả cho bà Trương Mỹ Lan 1.200 tỷ đồng?

Theo hồ sơ vụ án, Công ty cổ phần xây dựng Thành Hiếu có 3 cổ đông là ông Nguyễn Hữu Luận, Phạm Đăng Quan và Công ty Phương Trang.

Tháng 4/2021, những cổ đông trên thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Thành Hiếu cho bà Trương Mỹ Lan với giá 3.450 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà chủ Vạn Thịnh Phát mới chỉ thanh toán 1.200 tỷ đồng và thực tế nhóm Phương Trang đang quản lý những tài sản trên.

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa sơ thẩm. (Ảnh: Hải Long).

Phía Phương Trang đã chuyển giao hồ sơ pháp lý công ty, hồ sơ pháp lý các dự án do pháp nhân này là chủ đầu tư gồm: Dự án Golden Gate (quận 7), dự án khu dân cư Thành Hiếu (Cần Giuộc, Long An) và khu tái định cư Thành Hiếu - Long An.

Sau đó, bà Trương Mỹ Lan dùng dự án Golden Gate (quận 7) để thế chấp cho Ngân hàng SCB để vay tiền.

Tại tòa sơ thẩm, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Phương Trang nói trải qua 4 năm, bà Lan không tiếp tục thanh toán tiền, cổ phần và tài sản của Công ty Thành Hiếu bị phong tỏa, ngăn chặn. Do đó, 3 cổ đông đề nghị HĐXX xem xét hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng nói trên, bên bán trả lại 1.200 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, phía Phương Trang đề nghị HĐXX hủy bỏ phong tỏa cổ phần Công ty Thành Hiếu cùng các tài sản liên quan nói trên để tiếp tục vận hành vì dự án không liên quan tới hành vi phạm tội của các bị cáo.

Còn bà Lan nói không liên quan tới Vạn Thịnh Phát, yêu cầu Phương Trang tự trả 1.200 tỷ đồng cho SCB vì bị cáo chỉ là người môi giới, kiếm khách để Phương Trang bán dự án Golden Gate.

Tòa cấp sơ thẩm tuyên hủy bỏ giao dịch chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Thành Hiếu giữa Phương Trang và bà Trương Mỹ Lan. Đồng thời, buộc Phương Trang hoàn trả 1.200 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà Lan trong toàn bộ vụ án.

Tòa tuyên hủy giao dịch giữa bà Lan và nhóm Phương Trang. (Ảnh: Hải Long).

Khi Phương Trang nộp đủ 1.200 tỷ đồng sẽ được nhận lại toàn bộ cổ phần Công ty Thành Hiếu, được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn các dự án do công ty này làm chủ đầu tư…

Liên quan tới vụ án này, hồi tháng 4, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 20 năm tù tội Đưa hối lộ và tử hình tội Tham ô tài sản.

85 đồng phạm còn lại bị phạt mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến tù chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay là 677.800 tỷ đồng.

Sau phán quyết trên, bà Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và có đơn miễn án phí.

Ngày 4/11 sắp tới, TAND cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bà Lan cùng các đồng phạm.