Vì sao không xử lý hình sự "thầy lang" có con với bệnh nhân?

3 ngành Tư pháp của huyện Lục Ngạn gồm: Công an - Viện Kiểm sát - Tòa án đã họp thống nhất ý kiến hành vi của ông Hải không đủ căn cứ để cấu thành tội cưỡng dâm hay bị xử lý hình sự.

Ngày 6/11, Thượng tá Nguyễn Văn Duân, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ việc thầy lang Vũ Trọng Hải (SN 1975, trú thôn Kép 2A, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn) cưỡng dâm trong lúc chữa bệnh cho người khác; gửi thông báo, kết luận không khởi tố vụ án hình sự cho phía người tố giác và người bị tố là ông Vũ Trọng Hải.

Thượng tá Nguyễn Văn Duân cho biết thêm, sau khi nhận được đơn của chị N.T.Y, trú ở huyện Lục Nam, Bắc Giang tố cáo bị ông Vũ Trọng Hải cưỡng dâm chị trong khi chữa bệnh, Công an huyện Lục Ngạn đã lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định quan hệ cha con giữa ông Vũ Trọng Hải đối với 2 cháu con trai chị Y.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, ông Hải và 2 cháu con của chị Y có quan hệ cha con với xác xuất 99,99%. Công an huyện cũng đã tổ chức cho 2 người đối chất với nhau. Tuy nhiên, tại buổi đối chất hai bên không thống nhất được lời khai vì chị Y. cho rằng ông Hải cưỡng dâm mình, nói với chị là phải cho quan hệ để "thông" mới chữa vô sinh được.

Phía ông Hải thừa nhận đã nhiều lần quan hệ tình dục với chị Y. nhưng việc này do chị Y. mong muốn có con nên xin ông Hải giúp đỡ. Ông Hải cũng cho biết, trong thời gian "giúp đỡ" chị Y., chồng chị là anh N.V.X ngồi ngoài cửa. Ông Hải khẳng định bản thân không cưỡng dâm chị Y. như tố cáo.

Công an huyện Lục Ngạn cũng đã họp 3 ngành Công an - Viện Kiểm sát - Tòa án, tham khảo ý kiến các luật sư. Các bên đều thống nhất ý kiến hành vi của ông Hải không đủ căn cứ để cấu thành tội cưỡng dâm hay bị xử lý hình sự. Công an huyện Lục Ngạn sẽ đề xuất đến UBND huyện, Phòng Y tế huyện cũng như UBND xã Hồng Giang để xử lý hành chính ông Hải về những vi phạm như hành nghề không có giấy phép, vi phạm chế độ một vợ một chồng. Ông Hải cũng xin chịu trách nhiệm cùng nuôi dưỡng đối với 2 con của mình khi làm việc tại trụ sở Công an.

Trước đó, theo trình báo của chị N.T.Y, vợ chồng chị lấy nhau năm 2015 nhưng một thời gian dài sau đó chưa có con. Qua tìm hiểu, thấy nhiều người nói ông thầy ở cùng huyện Lục Ngạn chữa giỏi nên cuối năm 2017, vợ chồng chị Y. tìm gặp.

Sau 3 tháng điều trị tại nhà "thầy lang" Hải, chị Y. có bầu và cuối năm 2018 sinh một cháu trai. Năm 2020, vợ chồng chị Y. tiếp tục nhờ "thầy lang" Hải chữa và có thêm một bé trai, sinh tháng 5/2021.

Một thời gian sau đó, thấy con không giống bố, gia đình nghi ngờ và lấy mẫu tóc đi xét nghiệm thì nhận kết quả hai con "không cùng huyết thống" với bố.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, gia đình chị Y. đã thông báo cho ông Hải. Ông Hải cũng đã nhiều lần đến gia đình chị Y. để thỏa thuận việc bồi thường nhưng hai bên không tìm được tiến nói chung nên giữa tháng 8/2021, vợ chồng chị Y. gửi đơn tố cáo bị ông Hải cưỡng dâm.

