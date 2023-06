Vì sao hoãn xử vụ người tình của mẹ đánh bé trai 18 tháng tuổi tử vong?

Sáng 5/6, TAND huyện Bến Lức (Long An) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang) về tội Cố ý gây thương tích.

Đây là vụ án được dư luận quan tâm do nạn nhân mới 18 tháng tuổi, kẻ gây án là người tình của mẹ bé trai.

Sau phần làm thủ tục, kiểm tra tư cách người và nghĩa vụ có liên quan, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do đại diện VKS đề nghị với lý do 4 nhân chứng quan trọng trong vụ án đã vắng mặt không lý do.

Người thân của cháu bé ôm di ảnh đến phiên tòa (Ảnh: Huyền My).

Về phía bị hại, cha ruột của bé trai cũng có đơn xin hoãn phiên tòa do luật sư bên bị hại chưa có thời gian nghiên cứu hồ sơ để tham gia phiên tòa xét xử.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay, rất đông người dân địa phương có mặt để theo dõi nhưng phải ra về do phiên tòa bị hoãn.

Theo cáo trạng của VKS, tháng 2/2022, thông qua mạng xã hội, Ninh và chị T.H. (đã ly hôn với chồng) có quan hệ tình cảm. Chị T.H. đưa con ruột là P. đến cùng chung sống với Ninh ở phòng trọ tại khu vực ấp 2, xã Mỹ Yên (huyện Bến Lức, Long An).

Kẻ gây ra cái chết cho bé P. (Ảnh: Huyền My).

Thời gian này, bé trai thường hay khóc, ngủ không được vào ban đêm nên Ninh có dùng tay đánh vài lần. Ninh có đề xuất "vợ hờ" đưa P. cho ba ruột chăm sóc nhưng chị T.H. từ chối.

Khoảng 23h ngày 31/5/2022, P. muốn đi vệ sinh, Ninh ẵm ra ngoài nhưng bé không chịu tiểu mà quấy khóc. Do tức giận nên Ninh dùng tay tát vào má của bé P..

Do bị đánh, P. khóc lớn hơn. Ninh ôm choàng qua bụng bé P. rồi hất văng về trước, rơi xuống trúng vào kệ chén và sọt rác. Đầu bé P. va chạm vào cạnh gờ của sàn nước và nền gạch gây chấn thương sọ não và bầm vùng mặt bên trái.

Lúc này, chị T.H. tỉnh giấc, ngồi dậy ôm P. lên nệm, lau vết thương và chăm sóc.

Khoảng 2h ngày 1/6/2022, phát hiện người bé tím tái, chị T.H. và người tình chở con đến Trung tâm Y tế huyện Bến Lức cấp cứu nhưng bé P. không qua khỏi.

Nghi ngờ cái chết do có tác động ngoại lực, Công an huyện Bến Lức vào cuộc điều tra.