Bắt tạm giam người đàn ông nghi bạo hành bé trai 18 tháng tuổi tử vong

Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, Ninh có dấu hiệu đánh đập, hành hạ, dẫn đến cái chết của bé trai tên P. (18 tháng tuổi) xảy ra ngày 1/6.

Bé trai 18 tháng tuổi nghi bị bạo hành đến chết (Ảnh: X.H.).

Như Dân trí thông tin, anh T. (24 tuổi, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) và chị H. cưới nhau được 6 năm, có 2 con. Năm 2021, do mâu thuẫn, vợ chồng anh ly hôn, cháu P. (18 tháng tuổi) theo mẹ về huyện Bến Lức, còn anh T. nuôi con gái lớn ở TP Tân An.

Sau đó, chị H. có quan hệ tình cảm, sống như vợ chồng với Nguyễn Thanh Ninh tại nhà trọ thuộc xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Tối 1/6, anh T. nhận được thông tin con trai tử vong trước khi đưa vào bệnh viện, trên người cháu P. có nhiều vết thương, nghi bị bạo hành và công an vào cuộc điều tra.