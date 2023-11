Vào trụ sở công an lấy cắp xe máy của mình đang bị tạm giữ

Ngày 20/11, Đội CSGT - TT Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bàn giao tang vật là xe máy và nghi phạm N.V.A.T. (16 tuổi, ngụ Quảng Bình) cho Đội CSĐT Công an TP Vũng Tàu để điều tra làm rõ về việc T. vào trụ sở Công an TP Vũng Tàu để trộm xe máy.

T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Sáng cùng ngày, T. lẻn vào trụ sở Công an TP Vũng Tàu dắt chiếc xe của mình bị tạm giữ tại đây. Lúc này, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hưng, Đội CSGT - TT Công an TP Vũng Tàu phát hiện vụ việc liền bắt giữ T. và tạm giữ phương tiện.

Công an TP Vũng Tàu cho biết, gần một tháng trước, T. đã vi phạm giao thông lần 1, bị phạt 950.000 đồng. Đến ngày 8/11, T. lại tiếp tục vi phạm giao thông lần thứ 2 với các lỗi vi phạm như tự ý thay đổi đặc tính xe, không gắn gương chiếu hậu, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT.

Do đã vi phạm lần 1, nắm rõ khu vực nơi tạm giữ phương tiện vi phạm, nên T. đã tự ý lẻn vào lấy trộm xe máy mục đích trốn tránh việc đóng tiền phạt.