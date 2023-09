Vào cửa hàng vàng đeo thử dây chuyền, lắc tay rồi "chuồn"

Ngày 23/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Kim Loan (22 tuổi, ở Thủy Nguyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 20h ngày 12/8, Loan được một người bạn cùng quê chở đến cửa hàng vàng ở xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) do chị Đinh Thị T. làm chủ.

Thời điểm trên, Loan đã một mình đi vào cửa hàng vàng của chị T. hỏi mua một dây chuyền vàng 9999 (mặt dây chuyền có gắn đá, khối lượng 6 chỉ) và một lắc đeo tay vàng 9999 (khối lượng 3 chỉ).

Loan đã bán số vàng chiếm đoạt được 48,8 triệu đồng (Ảnh minh họa).

Loan tự đeo dây chuyền vào cổ mình và nhờ chị T. đeo lắc vào tay cho mình. Đúng lúc này cửa hàng có thêm người đến mua hàng nên chị T. đi sang quầy khác để tư vấn cho khách.

Lợi dụng lúc chị T. không để ý, Loan đã mang theo dây chuyền và lắc tay lẳng lặng "chuồn" khỏi cửa hàng.

Loan gọi bạn chở đến một cửa hàng vàng ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên bán số vàng vừa chiếm đoạt được với số tiền 48,8 triệu đồng.

Nhận tin báo của chị T., Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thủy Nguyên đã điều tra và xác minh được Loan là thủ phạm gây án.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Kim Loan về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.