Vận chuyển hơn 1.200 tỷ đồng ra nước ngoài rồi bỏ trốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trần Hoàn Tiên (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mega E&T Việt Nam) cùng 33 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ, Buôn lậu, Sản xuất buôn bán hàng giả, Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Theo kết luận điều tra, năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng (49 tuổi, có vai trò chủ mưu trong nhiều vụ án liên quan) đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, hoạt động phạm tội.

Theo đó, Dũng chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ để Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử xuất khẩu rồi dùng các thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước 538 tỷ đồng tiền hoàn thuế.

Tiếp đó, Dũng chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ xuất khẩu để vận chuyển 51,7 triệu USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22,7 triệu USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam.

Dũng chỉ đạo vận chuyển 51,7 triệu USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài (Ảnh: Mạnh Quân).

Dũng cũng chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ nhập khẩu trái phép hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng. Đồng thời, người này làm giả 6 chứng minh dân nhân để thành lập 5 công ty nhằm mục đích phục vụ mua bán, xuất hóa đơn.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Dũng đã phạm tội Buôn lậu, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Dũng đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố nên tháng 3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã quốc tế.

Ngày 13/8, Bộ Công an quyết định tạm đình chỉ điều tra với Dũng. Cơ quan chức năng sẽ phục hồi điều tra khi nào bắt được Dũng.

Bị can Trần Hoàn Tiên được xác định có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Dũng trong việc thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, Tiên giúp Dũng vận chuyển 27,2 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam thông qua công ty Mega và 40 tỷ đồng từ Việt Nam sang Mỹ. Giúp Dũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nhà nước 510 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số bị can có hành vi sản xuất buôn bán các Chip Intel giả với trị giá gần 1.000 tỷ đồng; một số cán bộ bị cáo buộc có hành vi nhận 7,4 tỷ đồng để tạo điều kiện cho nhiều công ty của Dũng hoạt động mua bán hóa đơn, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được trừ thuế.