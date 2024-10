Vai trò của cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trong vụ án chuyến bay giải cứu

Trong giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã điều tra, làm rõ việc tham mưu, đề xuất, phê duyệt chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19 không thông qua tổ công tác 4 Bộ/5 Bộ.

Theo kết luận điều tra, giai đoạn 1 vụ án xác định các bị can Nguyễn Quang Linh (cựu Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ); Nguyễn Thanh Hải (cựu Vụ trưởng Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ), Nguyễn Tiến Thân và Nguyễn Mai Anh (chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế) đã tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ doanh nghiệp xin tổ chức chuyến bay.

Ông Mai Tiến Dũng (Ảnh: VGP).

Sau đó, những cá nhân trên đề xuất ông Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) trình ông Phạm Bình Minh (nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ) phê duyệt, không thông qua Tổ công tác 4 Bộ/5 Bộ.

Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp được phê duyệt tổ chức 86 chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Thông qua việc này, Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Tiến Thân và Nguyễn Mai Anh đã nhận hối lộ từ doanh nghiệp với số tiền gần 11 tỷ đồng. Những cá nhân này đã bị xét xử ở giai đoạn 1 của vụ án.

Kết luận điều tra giai đoạn 2 nêu, việc tham mưu, đề xuất, phê duyệt chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19 không thông qua tổ công tác 4 Bộ/5 Bộ là không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra không xác định được hậu quả thiệt hại, các cá nhân có liên quan không có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Nhận định về nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra cho rằng các bị can đã lợi dụng hoàn cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó khăn, phức tạp, chưa có tiền lệ.

"Các công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài có nhu cầu về nước rất lớn nhưng thực tiễn chưa có quy trình, quy định cụ thể giải quyết, nên một số bị can là cán bộ ở các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan vì động cơ vụ lợi, thiếu gương mẫu, rèn luyện, suy thoái về đạo đức, lối sống đã yêu cầu, thỏa thuận, nhận hối lộ trong việc đề xuất, phê duyệt chấp thuận chủ trương cách ly cho công dân về nước hoặc trục lợi thông qua quá trình làm thủ tục, xin cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận cho công dân về nước", kết luận điều tra nêu.