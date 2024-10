Những ai được cựu sếp Sở Ngoại vụ Thái Nguyên bồi dưỡng mà không bị xử lý?

Trong giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên Trần Tùng 2 tội danh. Một trong số đó là tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra, sau chuyến bay ngày 28/9/2021, ông Vũ Hồng Nam (cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, bị can giai đoạn 1 vụ án) không cho Lê Văn Nghĩa (Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ ăn uống Nhật Minh) tiếp tục thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản hồi hương cách ly y tế tại Thái Nguyên, mà cho ông Tùng tự đề cử công ty thực hiện.

Sau khi trao đổi với ông Nam, qua sự giới thiệu của bà Lê Huỳnh Như (nhân viên bộ phận thuê chuyến Hãng hàng không Vietjet), ông Tùng lựa chọn bà Bùi Thị Kim Phụng (Đại diện Công ty Fujitravell, Nhật Bản) để phối hợp thực hiện.

Theo đó, bà Phụng sẽ liên hệ bán vé trọn gói cho công dân, thuê tàu bay đưa công dân từ Nhật Bản đến sân bay Nội Bài; chuyển tiền để ông Tùng thực hiện dịch vụ đón công dân từ sân bay Nội Bài về địa điểm cách ly, thực hiện các dịch vụ cách ly cho công dân.

Bị can Trần Tùng (Ảnh: Bộ Công an).

Sau khi thống nhất, ông Tùng đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn bà Phụng mượn pháp nhân của Công ty cổ phần Én Việt, sử dụng Công văn số 3065/UBND-KGVX ngày 2/7/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương cách ly để xin và được Cục Lãnh sự đồng ý cho phép thực hiện 2 chuyến bay vào ngày 9/11/2021.

Tiếp đó, ngày 15/11/2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản có công điện số 506 đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận 2.300 công dân về trên 10 chuyến bay cách ly tự trả phí.

Ngày 24/11/2021, Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận số công dân trên. Ngày 8/12/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn 6162/UBND-KGVX đồng ý tiếp nhận 2.300 công dân Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản về cách ly.

Theo đề nghị của ông Tùng, ngày 8/12/2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản có công điện gửi Cục Lãnh sự đề nghị chấp thuận cho Công ty Én Việt được thực hiện 10 chuyến bay đưa 2.300 công dân Việt Nam từ Nhật Bản hồi hương.

Ngày 28/12/2021, ông Tùng ký công văn gửi Cục Lãnh sự đề nghị cho phép Công ty Én Việt thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản về cách ly tại Thái Nguyên.

Sau đó, Cục Lãnh sự ban hành 2 công văn đồng ý cho Công ty Én Việt thực hiện các chuyến bay vào ngày 26/12/2021, 4/1/2022, 9/1/2022, 16/1/2022 và 22/1/2022 đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản hồi hương cách ly y tế tại tỉnh Thái Nguyên.

Ông Tùng giao Trần Thị Quyên (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen vàng Đất Việt) giám sát, thanh toán dịch vụ đón, cách ly cho công dân về trên 3 chuyến bay ngày 26/12/2021, 16/1/2022 và 22/1/2022; giao bà Nguyễn Thị Hảo giám sát, thanh toán dịch vụ đón, cách ly cho công dân về trên 2 chuyến bay ngày 4/1/2022 và 9/1/2022.

Quá trình thực hiện 7 chuyến bay trên, bà Phụng đã nhờ chị gái chuyển 1,4 tỷ đồng cho ông Tùng, còn Quyên chuyển 1,67 tỷ đồng cho vị phó giám đốc. Ngoài ra, sau khi kết thúc các chuyến bay, ông Tùng chỉ đạo Quyên chuyển 200 triệu đồng chúc tết ông Nguyễn Đình Việt (Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) nhưng ông Việt đã chuyển trả lại.

Tổng cộng, ông Tùng đã hưởng lợi 3,27 tỷ đồng khi thực hiện dịch vụ cách ly cho công dân. Sau khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, ông Tùng đã nhờ người chuyển hơn 885 triệu đồng cho Quyên để hợp thức với lý do nộp thuế vào kho bạc Nhà nước.

Bên cạnh đó, quá trình phối hợp với Bùi Thị Kim Phụng thực hiện các chuyến bay, ông Tùng còn chỉ đạo Trần Thị Quyên chuyển tiền cho ông Trần Quang Huy (cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên) 60 triệu đồng để bồi dưỡng cho tổ công tác phòng chống dịch Công an tỉnh Thái Nguyên; ông Lê Quý Thảo (Đội An ninh Công an thành phố Thái Nguyên) 10 triệu đồng để bồi dưỡng cho cán bộ tham gia giám sát khu vực cách ly. Cả 2 cán bộ công an này đều đã nộp số tiền hưởng lợi này vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Ông Tùng còn chỉ đạo Quyên bồi dưỡng ông Đỗ Trọng Vũ (Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên) 210 triệu đồng; ông Ma Văn Hạnh (cán bộ Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên) 5 triệu đồng; ông Trương Đức Tứ (cán bộ Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên) 24 triệu đồng, nhưng Quyên không thực hiện. Tổng 239 triệu đồng này sau đó Quyên đã nộp lại cơ quan điều tra.

Theo kết luận điều tra, những cá nhân nêu trên không đồng phạm với ông Tùng, Trần Thị Quyên, Lê Văn Nghĩa; không có dấu hiệu tội phạm khác. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý hình sự đối với những người này.