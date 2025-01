Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Top One bị khởi tố

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can và lệnh khám xét với Nguyễn Thế Trịnh (SN 1978, ở TP Hà Nội), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thế Trịnh thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Hà Giang).

Theo cảnh sát, năm 2015, Nguyễn Thế Trịnh khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân phối Top One, ở huyện Vị Xuyên, vì động cơ vụ lợi đã giúp sức cho bị can Đinh Văn Tạo (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân phối Top One) phạm tội.

Cụ thể, các bị can đã thực hiện hành vi hợp thức hóa hồ sơ tài liệu, tăng khống vốn điều lệ để thành lập Công ty đại chúng (Công ty cổ phần phân phối Top One), niêm yết cổ phiếu (mã chứng khoán TOP) trên sàn giao dịch chứng khoán và chào bán ra công chúng… nhằm thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Trước đó vào ngày 12/1/2024, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân phối Top One về tội Tham ô tài sản.