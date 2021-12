Tung ảnh bất động sản, siêu xe để lừa tiền của các nhà đầu tư tiền ảo

Dân trí Bằng thủ đoạn tổ chức nhiều sự kiện ở nơi sang trọng, quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe đưa lên mạng xã hội thu hút người đầu tư tiền ảo, Huân đã chiếm đoạt tiền của rất nhiều người.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 1/12, Công an thị xã Duy Tiên đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Ninh Đắc Huân (SN 1991), trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Ninh Đắc Huân (Ảnh: Công an Hà Nam).

Tại cơ quan Công an, Ninh Đắc Huân khai là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo "Tcbtrade.com". Sàn tiền ảo này đã phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là "TEAM STAR DIAMON" với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn.

Để lấy niềm tin với khách hàng, Huân đã tổ chức nhiều sự kiện tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng; quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe đưa lên YouTube, Facebook.

Với thủ đoạn trên, tính từ đầu tháng 11/2020 đến nay, Huân đã chiếm đoạt tài sản của 5 nhà đầu tư tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng. Ngoài ra đối tượng Huân khai nhận còn quản trị 8 sàn giao dịch tiền ảo khác.

Khai thác dữ liệu từ các sàn khi thành lập đến nay, Cơ quan Công an xác định đã có hàng nghìn nhà đầu tư vào các sàn tiền ảo này với tổng số tiền khoảng 55 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đức Văn