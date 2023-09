Tự xưng công an gọi điện dọa bắt giam, yêu cầu chuyển tiền tỷ

Ngày 28/9, Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, vừa ngăn chặn kịp thời 2 vụ việc, người dân bị các đối tượng lừa đảo qua mạng với số tiền hàng tỷ đồng.

Trước đó, ngày 27/9, ông T.V.D., trú phường Đông Thành, TP Ninh Bình bị một đối tượng gọi điện đến tự xưng là Thượng úy Công an (công tác tại Hà Nội) thông báo, ông liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy đang được công an thụ lý.

Bà P. bị gọi điện lừa đảo số tiền gần 400 triệu đồng, may được nhân viên ngân hàng phát hiện báo công an ngăn chặn kịp thời (Ảnh: Công an TP Ninh Bình).

Đối tượng đề nghị ông D. hợp tác điều tra bằng cách chuyển số tiền 4 tỷ đồng vào số tài khoản ngân hàng (do đối tượng chỉ định) và yêu cầu không được nói với bất kỳ ai. Kẻ lừa đảo còn dặn ông D., nếu nhân viên ngân hàng hỏi thì phải trả lời là rút tiền chuyển cho con đang làm ăn xa.

Nhằm tấn công tinh thần, đối tượng lừa đảo còn chuyển qua zalo cho ông D. lệnh bắt tạm giam và hứa sẽ trả lại số tiền khi quá trình điều tra kết thúc, chứng minh vô tội.

Lực lượng Công an TP Ninh Bình phát hiện ra sự việc trên khi bắt gặp vợ ông D. đang đứng khóc trước cửa nhà. Ngay lập tức, Công an phường Đông Thành (TP Ninh Bình) đã đến ngân hàng nơi ông D. đang định chuyển tiền cho đối tượng. Rất may đã ngăn chặn kịp thời sự việc trên.

Cũng trong ngày 27/9, một vụ việc tương tự xảy ra với bà N.T.P., trú phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình. Bà P. bị đối tượng tự xưng là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội gọi điện đến bằng nhiều số điện thoại.

Đối tượng này báo bà P. có liên quan đến vụ án rửa tiền và buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Kẻ tự xưng viện trưởng viện kiểm sát yêu cầu bà P. rút toàn bộ số tiền tiết kiệm, rồi chuyển vào tài khoản của y để phối hợp điều tra.

Khi bà P. đến một ngân hàng ở Ninh Bình làm thủ tục chuyển 376 triệu đồng theo lời đối tượng yêu cầu thì nhân viên ngân hàng đã phát hiện thấy điểm bất thường.

Nhân viên ngân hàng nhanh chóng báo sự việc cho Công an phường Vân Giang. Ngay lập tức công an phường đã có mặt và ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo.