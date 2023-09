Bé gái đạp xe đi lạc hơn 50km từ Thanh Hóa đến Ninh Bình

Ngày 2/9, Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cho biết, Công an xã Đồng Hướng vừa bàn giao cháu N.N.Q. cho bố mẹ ở xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa an toàn.

Hình ảnh cháu Q. đi lạc được camera an ninh ghi lại (Ảnh: Công an xã Đồng Hướng).

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 1/9, Công an xã Đồng Hướng nhận được tin báo về việc phát hiện một cháu bé khoảng 6-8 tuổi đang bị lạc trên địa bàn. Cán bộ Công an xã Đồng Hướng đã tiếp nhận cháu bé bị lạc và đưa về trụ sở.

Thời điểm tiếp nhận, cháu bé tỉnh táo, có biểu hiện mệt mỏi, hơi kiệt sức do đói.

Các chiến sĩ công an đã động viên, mua bánh mì, sữa cho cháu ăn và nhanh chóng xác minh thông tin để tìm người thân của cháu.

Công an xã bàn giao cháu bé cho gia đình (Ảnh: Công an xã Đồng Hướng).

Xác định cháu bé tên N.N.Q. ở xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), Công an xã Đồng Hướng đã khẩn trương liên hệ với gia đình và bàn giao cháu bé an toàn cho gia đình tại trụ sở công an xã.