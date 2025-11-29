Tử hình người đàn ông dùng em trai “đặt cọc” để buôn ma túy

Ngày 28/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An ra phán quyết về vụ án Mua bán trái phép chất ma túy trong đường dây do Cao Văn Tùng (SN 1974, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) cầm đầu.

Cùng bị đưa ra xét xử còn có 3 đồng phạm của Tùng là Cao Văn Tuấn (SN 1983, em trai Tùng), Phan Thế Quang (SN 1974, trú thành phố Huế) và Bùi Hải Trung (SN 1987, trú Hà Tĩnh).

Bị cáo Cao Văn Tùng (mang kính) và các đồng phạm tại phiên tòa (Ảnh: Vĩnh Khang).

Kết luận điều tra nêu rõ, tháng 6/2024, Tùng mua của Hạ Bá Vừ (sinh sống tại Lào) 6 bánh heroin, 1kg ma túy đá, 1kg ma túy dạng Ketamine, giá 1 tỷ 60 triệu đồng, mang về bán kiếm lời.

Tùng rủ Quang “góp vốn” 200 triệu đồng. Ngày 30/6/2024, Tùng lái ô tô chở Quang đến khu vực biên giới thuộc tỉnh Hà Tĩnh nhận ma túy. Trên đường về, gặp chốt công an, Tùng quay xe bỏ chạy, tẩu tán ma túy.

Hai tháng sau, người đàn ông này tiếp tục mua của Vừ 4 bánh heroin, 2kg ma túy đá, 1kg ma túy Ketamine và 10 gói "nước vui".

Do chưa chuẩn bị đủ tiền nên Tùng đưa em trai là Cao Văn Tuấn sang nhà Vừ để “đặt cọc”, hẹn khi gom đủ tiền sẽ tới nhận hàng, nhận người.

Sáng 28/8/2024, Tùng lái ô tô đi lấy ma túy, đồng thời phân công Bùi Hải Trung chạy xe máy phía trước để cảnh giới, nếu phát hiện có chốt công an phải báo để Tùng kịp tránh.

Trên đường mang ma túy về Nghệ An, Tùng và Trung bị công an bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Từ lời khai của Tùng, công an bắt giữ Quang.

Riêng đối với Cao Văn Tuấn đang bị "đặt cọc làm tin", sau khi Tùng bị bắt, Vừ thả anh ta về Việt Nam. Người đàn ông này sau đó đã đến công an tự thú.

Cơ quan chức năng xác định, Cao Văn Tùng phải chịu trách nhiệm đối với 2 lần mua bán gần 9kg ma túy, bị tuyên án tử hình.

Phan Thế Quang chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 4kg ma túy, bị Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân.

Trong vụ án này, Bùi Hải Trung và Cao Văn Tuấn đóng vai trò đồng phạm giúp sức, mỗi người lĩnh án 20 năm tù.