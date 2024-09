Tử hình người đàn ông đâm 3 người thương vong rồi khai không nhớ

TAND Cấp cao tại TPHCM vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của đại diện gia đình bị hại, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Cường (37 tuổi, quê An Giang) mức án tử hình về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 10/10/2021, Cường (có biểu hiện bệnh tâm thần) đã dùng cây xăm gạo (dùng kiểm tra chất lượng gạo) tấn công bà Ca Thị Kim S. khi bà đang giặt quần áo trước nhà, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bị cáo Cường lĩnh án tử hình. (Ảnh: Báo An Giang).

Sau đó, Cường tiếp tục hành hung ông Nguyễn Văn H. đang câu cá gần đó, khiến ông H. rơi xuống sông. Quay lại hiện trường, Cường tấn công ông Ca Văn T. (cha của bà S.), dẫn đến cái chết của ông T. sau đó. Người dân đã phát hiện và bắt giữ Cường, giao cho công an xã.

Cường được chẩn đoán mất khả năng nhận thức và kiểm soát hành vi do bệnh tâm thần và được tạm đình chỉ điều tra để chữa bệnh bắt buộc. Đến ngày 10/11/2023, sau khi hồi phục, Cường bị phục hồi điều tra. Kết quả giám định pháp y tâm thần cho thấy Cường bị ảnh hưởng bởi bệnh tâm thần nhiễm độc cấp do rượu, cần được điều trị bắt buộc.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, Cường thừa nhận không nhớ gì về hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, dựa trên lời khai của đại diện hợp pháp của nạn nhân, người làm chứng và các kết quả giám định pháp y, có đủ bằng chứng để truy tố trách nhiệm hình sự đối với Cường.

Hồi tháng 3, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Cường mức án tù chung thân về tội Giết người. Đại diện gia đình các bị hại không chấp nhận phán quyết này và yêu cầu TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Cường mức án tử hình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư bào chữa cho Cường cho rằng thân chủ bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do rượu, đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án tù chung thân. Ngược lại, luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại cho rằng hành vi của Cường là đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện do say rượu không phải là tình tiết giảm nhẹ, và đề nghị tuyên án tử hình.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Cường là đặc biệt nguy hiểm, rất manh động và côn đồ, cần loại bỏ khỏi xã hội. HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, tuyên phạt Cường mức án tử hình.

"Bị cáo là người thường xuyên sử dụng bia rượu, biết rõ triệu chứng của mình sau khi uống bia, rượu sẽ không làm chủ được hành vi nhưng vẫn cố tình sử dụng để đặt mình vào tình trạng bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, đây không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự", bản án phúc thẩm nêu rõ.