Tử hình kẻ sát hại em họ tàn nhẫn do bị từ chối tình cảm

Ngày 5/3, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Duy Hoàng (36 tuổi), trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là bà L.T.C. (39 tuổi, em gái họ của Hoàng).

Bị cáo Nguyễn Duy Hoàng tại phiên tòa (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo cáo trạng, Hoàng nảy sinh tình cảm yêu đương với bà C. nhưng bị từ chối. Do đó Hoàng luôn bực tức, cay cú và ghen tuông vô cớ.

Khoảng 21h15 ngày 24/8/2024, Hoàng đi chơi, vô tình thấy bà C. cùng con trai và nhiều người khác đến nhà một người trong xã chơi.

Nảy sinh ghen tuông, Hoàng tức giận, chạy về nhà xách theo 2 con dao đi tìm bà C. để nói chuyện.

Trên đường đi, Hoàng thấy bà C. đang chở con trai bằng xe máy nên chặn lại rồi xông vào cãi vã. Lúc này, bà C. rút điện thoại gọi cho người thân, Hoàng nghĩ là bà này gọi cho công an nên cầm dao chém một nhát, tuy nhiên dao tuột khỏi cán nên không trúng vào người.

Sợ hãi, bà C. liền bỏ chạy thì Hoàng đuổi theo, dùng con dao còn lại đâm, chém nhiều nhát vào người bà C. Phát hiện sự việc nhiều người chạy tới can ngăn, Hoàng liền bỏ chạy.

Chạy được một đoạn đường, Hoàng lại nghĩ bà C. chưa chết nên quay lại, dùng dao tấn công vùng cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hoàng lập tức rời khỏi hiện trường, trốn trong rẫy cà phê cách hiện trường khoảng 2km. Đến khoảng 23h cùng ngày, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Bà C. được xác định tử vong do bị đứt động mạch và bị 23 vết thương khác nhau trên cơ thể.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Duy Hoàng mức án tử hình về tội Giết người.