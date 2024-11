Từ "cô tiên" từ thiện Nguyễn Đỗ Trúc Phương đến tổ chức sử dụng ma túy

Ngày 14/11, Công an TPHCM thông tin về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đỗ Trúc Phương (SN 1994, ngụ quận 1) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thông tin về việc Phương bị bắt khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi thời gian qua, nữ bị can xây dựng cho mình hình tượng "cô tiên" thiện nguyện trên mạng xã hội.

Đam mê làm thiện nguyện

Nguyễn Đỗ Trúc Phương sinh ra trong một gia đình khá giả ở quận 1, TPHCM. Điều kiện kinh tế vững vàng khiến cô không cần bận tâm đến cơm áo gạo tiền. Sau 10 năm du học ở Australia, cuối năm 2019, Phương trở về gia đình quản lý công việc kinh doanh.

Sau đó, cô bén duyên với công việc thiện nguyện khi thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn. Lúc đầu, cô chỉ chia sẻ bằng tiền của mình, sau đó kêu gọi người thân, bạn bè cùng chung tay. Sau đó, Phương cho rằng, việc làm thiện nguyện một mình không giúp được cho nhiều người, do đó cô chia sẻ hoàn cảnh nhân vật cụ thể lên mạng xã hội, để kêu gọi sự chung tay của mọi người.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương lúc chưa bị bắt (Ảnh: Nam Thái).

Trong 3 năm đầu làm thiện nguyện, Phương cho biết, bản thân đã kêu gọi hỗ trợ cho khoảng 100 người, với số tiền dưới 10 tỷ đồng. Trong đó, có các trường hợp đặc biệt như: "Chú Hải chạy xe ôm", "ông Minh cô đơn", "anh Phạm Văn Tâm (ngụ Tây Ninh) bị rắn hổ mang chúa cắn vì liều mình đi bắt rắn kiếm tiền đóng học cho con", "ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá"...

Riêng trường hợp "ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá", Phương đã kêu gọi quyên góp được hàng tỷ đồng, có thời điểm chỉ trong vòng 1 giờ, số tiền ủng hộ đã được 700 triệu đồng.

Nhờ những việc làm thiện nguyện của mình, Phương đã được cộng đồng mạng đặt cho những danh xưng "nàng thơ", "thánh nữ", "nữ bồ tát". Tuy nhiên, Phương nhiều lần trao đổi với truyền thông rằng, cô không hề thích thú với những lời ngợi ca hay sự tung hô này mà chỉ hy vọng được làm từ thiện như một người bình thường.

"Từ nhỏ, mình đã nhìn thấy ba mẹ mình giúp đỡ người khác nên mình cũng được ảnh hưởng và học được đức tính này. Nghe mẹ kể, lúc Phương còn nhỏ thấy người già nằm trước cửa nhà thì mình đã chạy lên nhà lấy áo của mẹ để đem xuống đắp cho người ta. Rồi có nhiều người già bán vé số đi ngang qua nhà là Phương cứ hẹn các cô chú là 8h tới ngồi đây rồi con bới cơm ra cho ăn nha", Trúc Phương từng chia sẻ trên Dân trí.

Đăng tải quá trình làm từ thiện

Sự nổi tiếng giúp Phương có thêm sức mạnh trong công việc thiện nguyện của mình, nhưng cũng kéo theo những tai tiếng. Cô từng nhận nhiều lời gièm pha, chỉ trích của một số người trên mạng xã hội. Họ cho rằng Phương đang mượn việc từ thiện để tự quảng cáo bản thân, sống ảo.

Tuy nhiên, Phương cho biết, cô bỏ ngoài tai những lời nói tiêu cực, bởi cô cho rằng thiện nguyện là việc tốt, không phải vì ý kiến của một số người mà phải dừng lại.

Trong một lần trả lời phỏng vấn trên Dân trí, Phương cho biết cô thường tự trấn an bản thân, việc mình làm thì mình biết thôi, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, mình không thể nào áp đặt người ta phải suy nghĩ theo cách của mình được, nên mọi người muốn nói sao thì nói.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị bắt về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Ảnh: Thuận Thiên).

Ngoài ra, cách làm thiện nguyện của Phương cũng khác so với số đông. Phương không trao hết toàn bộ số tiền quyên góp được mà thường đến tận nơi, xem điều kiện sống của các trường hợp, hỏi họ cần gì. Ngoài ra, Phương cũng đưa họ đi siêu thị, mua đồ dùng hay đưa họ đi ăn ngon, rồi mới trao tiền cho họ trang trải.

Ngoài việc sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook với tên Trúc Phương Nguyễn Đỗ với hơn 500.000 lượt người theo dõi để kêu gọi cộng đồng giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị can còn có tài khoản TikTok gần 200.000 người theo dõi.

Trên kênh TikTok, Trúc Phương đăng tải hàng trăm clip ghi lại cuộc gặp gỡ các cụ già có hoàn cảnh khó khăn và chi tiền mạnh thường quân quyên góp, gửi đến các hoàn cảnh cần giúp đỡ. Một số clip trên tài khoản này đạt hơn 6 triệu lượt xem. Đồng thời, bị can còn có kênh YouTube với tên Trúc Phương Nguyễn Đỗ nhưng lượng người đăng ký không cao, cô ít đăng tải clip trên nền tảng này.

Khi trả lời báo chí về ý định trong tương lai, Phương cho biết bản thân hướng đến mở quỹ quyên góp cho những em bé nghèo ở vùng sâu vùng xa đến trường cũng như một số trường hợp đặc biệt ở đường phố TPHCM. Tuy nhiên, với việc bị Công an TPHCM bắt giữ, viễn cảnh để Phương thực hiện những điều trên trở nên xa vời.

Cùng với Nguyễn Đỗ Trúc Phương, Công an TPHCM cũng đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), người mẫu Andrea Aybar - Nguyễn Thị An (An Tây) để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan đường dây vận chuyển ma túy về Việt Nam.