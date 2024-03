Truy xét kẻ cầm vật giống súng bắn vào cửa hàng thời trang

Ngày 18/3, Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP Tân An truy xét nam thanh niên cầm vật giống súng bắn vào cửa hàng thời trang trên địa bàn.

Khoảng 17h ngày 17/3, nhóm 5 nam thanh niên đi 3 xe máy đến trước cửa hàng thời trang trên đường Trần Phong Sắc, phường 4, TP Tân An.

Một nam thanh niên cầm vật giống súng chĩa vào bên trong cửa hàng bóp cò (Ảnh: Cắt từ clip).

Lúc này, hai người đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít đẩy cửa vào bên trong quán, 3 người còn lại đợi trên vỉa hè.

Vừa mở cửa, một người trong nhóm liền cầm vật giống súng chĩa vào trong cửa hàng. Thấy vậy, nam thanh niên đi cùng liền can ngăn.

Tuy nhiên, anh ta vẫn chĩa vật giống súng vào bên trong cửa hàng rồi bóp cò. Tiếng súng vang lên khiến một số người trong cửa hàng hoảng sợ. Nhóm thanh niên cũng rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ vụ việc được camera nhà dân ghi lại. Công an địa phương đã lấy lời khai nhân chứng và điều tra vụ việc.