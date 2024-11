Truy tố người đàn ông ngoại quốc xâm hại bé gái giữa siêu thị ở TPHCM

Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Mehtar Tani Khadir (54 tuổi, quốc tịch Algeria) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, Mehtar Tani Khadir sinh ra và lớn lên tại Algeria. Năm 29 tuổi, ông ta đến Thái Lan sinh sống một thời gian rồi tới Campuchia.

Năm 2000, Mehtar Tani Khadir trở lại Thái Lan. Ba năm sau, người đàn ông di chuyển tới Đan Mạch rồi lại quay lại Campuchia. Tới năm 2023, Mehtar Tani Khadir nhập cảnh và sống lang thang tại Việt Nam.

Chiều 13/4, bé N.A.H.A. (SN 2014) đang chơi tại một cửa hàng tại siêu thị Emart, trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp (TPHCM). Lúc này, Mehtar Tani Khadir đi tới dụ dỗ cháu A. đưa vào góc khuất và thực hiện hành vi đồi bại.

Viện KSND TPHCM xác định hành vi của bị can Mehtar Tani Khadir là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em. Do đó, cần xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục đối với bị can và phòng ngừa chung cho xã hội.

Ngoài ra, Mehtar Tani Khadir khai còn thực hiện hành vi dâm ô đối với vài em gái khác trước đó, nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra không xác định được cụ thể là ai nên không có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự.