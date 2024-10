Khởi tố thầy giáo dâm ô học sinh ở Bình Dương

Thông tin trên được lãnh đạo Công an TP Dĩ An (Bình Dương) xác nhận với Dân trí vào trưa 17/10. Bị can Văn Đình Lương (SN 1993, giáo viên trường THCS Võ Trường Toản, phường Dĩ An, TP Dĩ An) bị khởi tố sau khi có hành vi sờ mó vào bộ phận bộ phận nhạy cảm của một học sinh tên D. và bị phụ huynh của nạn nhân tố cáo.

Trường THCS Võ Trường Toản nơi ông Lương giảng dạy (Ảnh: Cổng thông tin Dĩ An).

Trước đó, công an cùng gia đình đã đưa D. đi giám định để làm rõ hành vi của ông Lương.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An đã tạm giữ Văn Đình Lương để điều tra. Quá trình điều tra, xác định, ông Lương đã có hành vi sờ mó vào một số bộ phận nhạy cảm trên người của học sinh D. chứ không có ý định quan hệ tình dục. Hành vi trên có dấu hiệu của tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 11/10, mạng xã hội xuất hiện thông tin phụ huynh tố giác hành vi không đúng chuẩn mực của thầy V.Đ.L..

Theo nội dung tài khoản này đăng tải, nam giáo viên đã có hành vi giao cấu, lạm dụng chức quyền, xâm phạm trẻ vị thành niên... Sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ.