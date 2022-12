Truy tố 20 bị can trong vụ mua sắm thiết bị tại Sở Y tế Cần Thơ

Viện kiểm sát truy tố 20 bị can, trong đó có: Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu (hai cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ) và Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group).

Ba người này bị xác định có vai trò chủ mưu cầm đầu, những bị can còn lại có vai trò giúp sức thực hiện hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2017 - 2019, Sở Y tế Cần Thơ được giao thực hiện 4 gói thầu mua sắm thiết bị y tế. Do muốn trúng thầu, bị can Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group, đã tìm gặp Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ khi đó là bà Nguyễn Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu nhờ giúp đỡ.

Bà Bùi Thị Lệ Phi và ông Cao Minh Chu khi bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp).

Bà Phi và ông Chu đã giúp bà Nga thông thầu bằng cách cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, báo giá khống để cùng Sở Y tế Cần Thơ lập hồ sơ thầu theo tiêu chuẩn, mức giá 2 bên thống nhất.

Các công ty của bị can Nga còn ký trước hợp đồng mua hàng để đáp ứng các tiêu chí gói thầu. Nhóm công ty của cựu Chủ tịch NSJ Group còn tự đóng vai "quân xanh, quân đỏ" để thông thầu. Do vậy, Công ty NSJ và Công ty Bình An của bị can Nga đã trúng 4 gói thầu với tổng trị giá gần 90 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước 32,6 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, Hoàng Thị Thúy Nga đã "lại quả" bị can Phi 3 tỷ đồng.