Truy tìm tung tích thi thể nam giới giấu trong bao tải

Theo thông báo, đặc điểm nhận dạng là nam giới cao 1m60, khoảng 35-45 tuổi, thể trạng trung bình, sống mũi thẳng, dái tai trung bình, khuôn mặt trái xoan, tóc đen, ngắn, hói vùng trước trán.

Nạn nhân mặc quần dài có túi dạng thun màu xanh đen. Thời gian tử vong cách đây khoảng 7 ngày.

Khu vực phát hiện thi thể nam giới bị giấu trong bao tải (Ảnh: Xuân Hòa).

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an thông báo truy tìm toàn quốc. Đồng thời, người dân có thông tin phù hợp với đặc điểm nhận dạng trên thông báo về Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, vào tối 20/9, nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) phát hiện có một bao tải, đầu bao cột bằng dây thép, bên trong có thi thể nam trong tình trạng phân hủy nặng.

Công an các xã, thị trấn trên địa bàn đã thông báo đến các hộ gia đình tìm người thân bị mất tích trong khoảng thời gian 7 ngày về trước, nhưng chưa ghi nhận trường hợp nào.