Truy tìm thanh niên bị tố giả cán bộ điều tra Bộ Quốc phòng

Ngày 6/12, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hoàn Kiếm đang xác minh đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Đức Nam (33 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, Nam bị anh Q. (38 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) tố giác giả là cán bộ Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng để lừa đảo, chiếm đoạt 130 triệu đồng của anh Q..

Trần Đức Nam (Ảnh: Công an Hà Nội)

Qua xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm xác định Nam không có mặt tại nơi cư trú và không rõ đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm quyết định truy tìm đối tượng.

Nhà chức trách đề nghị ai biết thông tin về Nam cần báo ngay cho Công an quận Hoàn Kiếm, qua số điện thoại: 0989.769.988; cơ quan công an nơi gần nhất hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.